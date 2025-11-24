Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Por qué son famosas Lorena Altamirano y Margarita Amado? Conoce más de las aspirantes de La casa de los famosos

La decisión está en tus manos para que elijas a grupo de aspirantes, ellas son: Lorena Altamirano y Margarita Amado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ellas son las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos 3.
¿A qué se dedican Margarita Amado y Lorena Altamirano? | Foto: Canal RCN

Se abrieron las votaciones del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una producción del Canal RCN.

Así que la decisión está en tus manos para conocer el nombre de la próxima celebridad que hará parte de la casa más famosa del país. Recuerda que puedes realizar las votaciones mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com.

Entre las aspirantes del sexto grupo, te contaremos detalles sobre: Lorena Altamirano y Margarita Amado.

¿Quién es Lorena Altamirano, aspirante a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos 3, Lorena Altamirano, quien se ha destacado a lo largo de su vida en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en varias producciones colombianas.

En la actualidad, Lorena Altamirano cuenta con más de 259 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida en donde demuestra su estilo de vida saludable y, también, al demostrar lo enamorada que está de El Flaco Solórzano, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Lorena Altamirano, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia.
¿Quién es Lorena Altamirano, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Desde luego, Lorena ha demostrado tener un gran carácter, el cual será indispensable en caso de convertirse en una de las habitantes en la casa más famosa del país. Además, no le gustan las personas “desleales”, ¿la apoyarías para que ingrese al reality?

¿A qué se dedica Margarita Amado, la actriz que es aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Una de las actrices más reconocidas el país es Margarita Amado, una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia, quien espera cautivar a los televidentes con su carisma, talento y creatividad.

Sin duda, Margarita ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones del Canal RCN como: ‘Enfermeras’ y ‘La Ley del corazón’, en donde adquirió un gran reconocimiento.

Ella es Margarita Amado, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia.
¿Quién es Margarita Amado, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Margarita cuenta con más de 17 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de su vida con sus seguidores.

Desde luego, Margarita se encuentra soltera y no se cierra ante las oportunidades de encontrar el amor. Además, se considera como una persona con un toque “malévolo”, al considerarse como la “villana” favorita, ¿votarías por ella?

¿Qué proceso se debe llevar a cabo para votar por tu aspirante preferida del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia?

A medida que los días transcurren, tendrás la oportunidad de elegir a tu aspirante preferida para que haga parte de la casa más famosa del país.

Para esto, te explicaremos tres puntos claves para que tengas en cuenta y elijas a tu favorita, cuyos resultados se darán a conocer el próximo domingo 30 de noviembre:

  1. Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Dentro del portal encontrarás un apartado claramente identificado como Votaciones La Casa de los Famosos.
  2. Al acceder a la sección de votación, verás la lista con las seis aspirantes que compiten por el cupo y selecciona la participante que deseas apoyar.
  3. El sistema te mostrará un resumen con la aspirante que elegiste. Revisa que coincida con tu intención y, si todo está correcto, presiona Confirmar. ¡Vota cada cuatro horas!
