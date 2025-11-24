Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juliana Casali y Catherine Mira aspiran a entrar a La casa de los famosos Colombia, ¿por qué son famosas?

Juliana Casali y Catherine Mira hacen parte del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ellas son las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos 3.
¿A qué se dedican Juliana Casali y Catherine Mira? | Foto: Canal RCN

A medida que transcurren las semanas, se aproxima el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN y miles de internautas se encuentran bajo la expectativa de los participantes que harán parte de la competencia.

Artículos relacionados

Ya se abrieron las votaciones del sexto grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 30 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre del participante ese mismo día en el horario de las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Entre las seis aspirantes del sexto grupo, te contaremos detalles sobre: Juliana Casali y Catherine Mira.

¿Quién es Juliana Casali y a qué se dedica la aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Nacida en Buenos Aires, Argentina, Juliana Casali es una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia 3, en donde varios de sus seguidores se han cautivado con su talento.

Ella es Juliana Casali, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN
¿Quién es Juliana Casali, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Juliana se ha destacado por ser una reconocida periodista y locutora, quien trabajó en el pasado en importantes emisoras colombianas y, también, se ha dado a conocer por ser una reconocida creadora de contenido digital.

En la actualidad, la locutora cuentas con más de 90 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios detalles de su vida cotidiana y, también, al demostrar varias de sus rutinas saludables.

Artículos relacionados

La aspirante tiene 38 años y está soltera. Además, asegura que uno de sus poderes, en caso de entrar a la casa más famosa del país, sería ser selectiva y tener el convencimiento al momento de interactuar con otros participantes, ¿te gustaría verla en el reality?

¿Por qué razón Catherine Mira es famosa, una de las aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

A sus 44 años, Catherine Mira se ha destacado por ser una de las actrices y presentadoras colombianas más destacadas del país, al destacarse por su participación en importantes realitys como: ‘Los Reyes’, una producción del Canal RCN en la que ganó un gran reconocimiento.

Ella es Catherine Mira, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia.
¿Quién es Catherine Mira, aspirante del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, Catherine ha tenido la oportunidad de participar en importantes realitys como: ‘Survivor, la isla de los famosos’ en la que se destacó por su disciplina y honestidad.

Artículos relacionados

Sin duda, Catherine cuenta en la actualidad con más de 70 mil seguidores en su cuenta oficial, en la que comparte varias de sus anécdotas a nivel personal y, también, al expresar la gran admiración que siente por parte de sus hijos, quienes son su mayor fuente de inspiración.

En la actualidad, está soltera y es una de las aspirantes del sexto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, en donde muchos de sus seguidores se han sorprendido con lo frentera y sincera que es, ¿te gustaría verla en la casa más famosa del país?

Artículos relacionados

¿Cuál es el paso a paso para votar por aspirante preferida del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia?

Para votar por tu aspirante preferida que hace parte del sexto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, debes realizar lo siguiente:

  • Ingresar a la página de lacasadelosfamososcolombia.com desde cualquier dispositivo y hacer clic en la opción de votaciones.
  • Revisar la lista de las seis aspirantes y elegir a la que quieres apoyar.
  • Verifica tu elección y envía el voto. ¡Puedes hacerlo cada cuatro horas!
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentina Taguado llegó a la final de MasterChef y recordó a su abuelit Valentina Taguado

Valentina reaccionó a las palabras de Violeta tras llegar a la final de MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi hizo llorar a Valentina Taguado, tras un mensaje que le dio al llegar a la final de MasterChef Celebriy Colombia.

Michelle Rouillard se pronunció entre lágrimas tras su eliminación de MasterChef: “Terminé cansada” MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard se pronunció entre lágrimas tras su eliminación de MasterChef: “Terminé cansada”

Michelle Rouillard rompió el silencio tras ser eliminada de MasterChef Celebrity y confesó su cansancio, entre lágrimas.

Claudia Bahamón y Michelle Claudia Bahamón

Claudia Bahamón reaccionó a eliminación de Michelle de MasterChef: "toda mi admiración"

Claudia Bahamón le dedicó amorosas palabras a Michelle tras su salida de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Ayda Valencia sobre Juan Gabriel Juan Gabriel

Famosa médium aseguró que Juan Gabriel está vivo

Ayda Valencia se intentó comunicar con Juan Gabriel tras peticiones de sus seguidores y esto pasó.

La Segura sufre incidente navideño. La Segura

La Segura mostró un incidente navideño y dejó ver la ternura de su hogar: "Se acabaron todas"

Olivia Yacé, Miss Universo Miss Universo

Costa de Marfil, Olivia Yacé, revienta Miss Universo y renuncia a título: "Nunca lo permitan"

Blessd con su novia Blessd

Manuela, novia de Blessd, le mostró su apoyo al cantante tras su polémica con Pirlo

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo