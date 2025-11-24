Juliana Casali y Catherine Mira aspiran a entrar a La casa de los famosos Colombia, ¿por qué son famosas?

A medida que transcurren las semanas, se aproxima el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN y miles de internautas se encuentran bajo la expectativa de los participantes que harán parte de la competencia.

Ya se abrieron las votaciones del sexto grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 30 de noviembre a las 4 p.m. Se conocerá el nombre del participante ese mismo día en el horario de las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Entre las seis aspirantes del sexto grupo, te contaremos detalles sobre: Juliana Casali y Catherine Mira.

¿Quién es Juliana Casali y a qué se dedica la aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Nacida en Buenos Aires, Argentina, Juliana Casali es una de las aspirantes del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia 3, en donde varios de sus seguidores se han cautivado con su talento.

En la actualidad, Juliana se ha destacado por ser una reconocida periodista y locutora, quien trabajó en el pasado en importantes emisoras colombianas y, también, se ha dado a conocer por ser una reconocida creadora de contenido digital.

En la actualidad, la locutora cuentas con más de 90 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios detalles de su vida cotidiana y, también, al demostrar varias de sus rutinas saludables.

La aspirante tiene 38 años y está soltera. Además, asegura que uno de sus poderes, en caso de entrar a la casa más famosa del país, sería ser selectiva y tener el convencimiento al momento de interactuar con otros participantes, ¿te gustaría verla en el reality?

¿Por qué razón Catherine Mira es famosa, una de las aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

A sus 44 años, Catherine Mira se ha destacado por ser una de las actrices y presentadoras colombianas más destacadas del país, al destacarse por su participación en importantes realitys como: ‘Los Reyes’, una producción del Canal RCN en la que ganó un gran reconocimiento.

Así también, Catherine ha tenido la oportunidad de participar en importantes realitys como: ‘Survivor, la isla de los famosos’ en la que se destacó por su disciplina y honestidad.

Sin duda, Catherine cuenta en la actualidad con más de 70 mil seguidores en su cuenta oficial, en la que comparte varias de sus anécdotas a nivel personal y, también, al expresar la gran admiración que siente por parte de sus hijos, quienes son su mayor fuente de inspiración.

En la actualidad, está soltera y es una de las aspirantes del sexto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, en donde muchos de sus seguidores se han sorprendido con lo frentera y sincera que es, ¿te gustaría verla en la casa más famosa del país?

¿Cuál es el paso a paso para votar por aspirante preferida del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia?

