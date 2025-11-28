La Liendra sorprendió al mostrar cómo celebró el cumpleaños de Dani Duke en un lugar de ensueño

El creador de contenido colombiano La Liendra captó la atención de su comunidad digital al compartir un momento lleno de ternura junto a su pareja, la influencer Dani Duke.

La Liendra le celebra el cumpleaños 32 a su pareja Dani Duke y enternece las redes. (Foto Canal RCN)

¿Cómo le celebró el cumpleaños La Liendra a Dani Duke?

La celebración tuvo lugar en una playa paradisíaca, donde la pareja se dejó ver brindando y compartiendo a la orilla del mar.

En las historias publicadas por La Liendra, se aprecia la felicidad de ambos mientras disfrutan de un ambiente relajado y romántico.

Además, compartieron una imagen en la que aparecen sonrientes, degustando una buena comida frente al mar, reforzando la idea de que el cumpleaños número 32 de Dani Duke fue una experiencia especial.

“Feliz cumpleaños mi reina, te amo” escribió La Liendra en su publicación.

Más allá de la celebración, el gesto de La Liendra enterneció a sus seguidores, quienes han acompañado a la pareja desde sus inicios.

¿Sobre qué es el nuevo documental de La Liendra?

La celebración y el momento de descanso se da luego de que La Liendra lanzara su documental sobre Armero que ya supera los tres millones de reproducciones en Youtube.

Este proyecto, en el que narra sucesos ocurridos en Colombia, ha sido clave para consolidar su imagen como uno de los referentes del entretenimiento digital.

El cumpleaños de Dani Duke no solo fue un motivo de celebración personal, sino también una oportunidad para que la pareja mostrara la solidez de su relación.

La celebración de los 32 años de Dani Duke se convierte así en un capítulo más dentro de la historia que la pareja comparte con su comunidad digital, una historia marcada por la complicidad, el crecimiento profesional.

La Liendra ha sabido convertir cada etapa de su vida en un relato compartido con su comunidad. Desde sus inicios como creador de contenido hasta su paso por La casa de los famosos Colombia, el influencer ha mostrado una personalidad espontánea que conecta con la audiencia y lo mantiene vigente en el panorama digital.

Su participación en el reality le permitió llegar a un público más amplio. Esa experiencia televisiva, sumada al éxito de su documental y a los momentos personales que comparte con Dani Duke, reflejan la evolución en todos los aspectos del creador de contenido.