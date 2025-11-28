Martha Isabel Bolaños dedicó un conmovedor mensaje tras el fallecimiento de Conrado Osorio

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños compartió un mensaje de despedida tras confirmarse la muerte de Conrado Osorio, artista recordado por su trabajo en producciones nacionales. La noticia generó reacciones entre seguidores y colegas que resaltaron la trayectoria del intérprete.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños tras el fallecimiento de Conrado Osorio?

Luego de que se confirmara el fallecimiento de Conrado Osorio, Martha Isabel Bolaños compartió un mensaje en redes sociales en el que se despidió del actor. La actriz publicó una imagen del actor acompañada de unas palabras en las que recordó los momentos compartidos y la energía que, según ella, caracterizaba al artista.

“Feliz regreso a la fuente, querido amigo. Quedan los buenos recuerdos, los buenos trabajos, tu buena y bonita energía siempre. Descansa en paz”, escribió.

Martha Isabel Bolaños dedicó un mensaje en a Conrado Osorio / (Foto del Canal RCN)

El gesto fue replicado por diversas figuras del entretenimiento, quienes enviaron mensajes de acompañamiento a la familia del actor. En redes, algunos internautas afirmaron que Conrado dejó una huella entre quienes colaboraron con él y resaltaron su compromiso profesional.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión! Murió el actor Conrado Osorio tras una dura batalla contra el cáncer

¿Cuál fue el contexto del mensaje y quién era Conrado Osorio?

Osorio fue un actor colombiano con una amplia trayectoria en televisión. Durante su carrera interpretó distintos personajes en producciones nacionales. Su hermano, Jhon Osorio, confirmó la noticia del fallecimiento en redes sociales, donde publicó un mensaje agradeció las experiencias compartidas con el intérprete.



En su despedida, Jhon Jairo afirmó que recordará a Conrado “feliz” y aseguró que honrará todo lo aprendido durante su relación como hermanos. Además, mencionó que conservaba conversaciones pendientes con él y que espera retomarlas en algún momento.

Artículos relacionados Producciones RCN La Sustituta: el elenco sorprendió al dar declaraciones sobre sus personajes en la historia

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del actor Conrado Osorio?

Aunque no se emitió un comunicado oficial detallando el proceso médico, la causa del fallecimiento estaría relacionada con la enfermedad que el actor hizo pública. Conrado explicó en sus redes que enfrentaba un cáncer de colon que había avanzado en los últimos meses.

En uno de sus videos, señaló que atravesaba semanas difíciles debido a complicaciones y contó que el diagnóstico incluía metástasis en el cuello, razón por la cual debía iniciar radioterapia.

El actor Conrado Osorio falleció a sus 48 años / (Foto de Freepik)

El artista también reveló que, en medio de su tratamiento, debió ser atendido de urgencias por presentar hinchazón en los pies. Durante esta etapa, comentó que vivió toda su vida con un solo riñón, situación que obligó a un seguimiento médico constante.

La partida de Conrado Osorio llevó a que colegas y seguidores aumentaran la conversación en plataformas digitales, donde se recordaron los proyectos en los que participó y los mensajes que compartió en vida.