Laura Barjum sorprende al probar leche materna en un reto de pijamada

La presentadora vivió un divertido reto con una amiga recién mamá y su reacción al probar leche materna desató toda clase de comentarios en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Laura Barjum probó leche materna de una amiga durante un divertido reto de pijamada.
Laura Barjum probó leche materna de una amiga durante un divertido reto de pijamada. Foto Canal RCN

Laura Barjum volvió a llamar la atención al compartir en sus redes un momento que vivió acompañando a una de sus amigas, quien recientemente se convirtió en mamá, ambas decidieron hacer un pequeño “reto de pijamada” que desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Laura Barjum al probar la leche materna?

Según contó Laura, su amiga había extraído leche materna y la había guardado en un biberón, como parte de su rutina habitual de alimentación del bebé.

Fue cuando surgió la idea de probarla y sin pensarlo demasiado, tomó un vaso pequeño, sirvió un poco del contenido y se preparó para vivir una experiencia totalmente nueva.

 

el video se la ve dudando por unos segundos, pero finalmente da el primer sorbo, y su rostro pasa rápidamente de la tensión a la sorpresa, pues no esperaba el sabor que encontró.

Comentó que le parecía similar a la leche de almendras pero con un toque dulce que la hacía bastante más suave de lo que imaginaba.

El momento generó carcajadas entre ella y su amiga, quienes aseguraron que todo fue hecho desde el cariño, la confianza y la complicidad que tienen.

¿Qué dijeron los seguidores de Laura Barjum sobre probar la leche materna?

Como era de esperarse, el video no tardó en volverse tema de conversación y algunos seguidores consideraron la escena poco agradable y aseguraron que jamás se atreverían a hacer algo similar.

Sin embargo, un gran grupo de seguidores defendió a Laura y resaltó que la leche materna es un alimento natural, limpio y súper nutritivo, por lo que no veían problema alguno en que una persona adulta la probara.

Laura Barjum exreina de belleza
Laura Barjum probó leche materna en un reto de pijamada y su reacción dividió opiniones en redes. (Foto Canal RCN)

Incluso varias madres comentaron que, en su experiencia, la leche materna tiene un sabor suave y dulce, bastante diferente al que muchos imaginan.

¿Por qué ver a Laura Barjum probando leche materna generó tanta conversación?

Más allá de la anécdota, el video puso sobre la mesa un tema que pocas veces se discute de forma abierta, la relación entre los adultos y la leche materna.

Laura Barjum aseguró que el sabor le recordó a una leche vegetal con un toque más dulce.
Laura Barjum aseguró que el sabor le recordó a una leche vegetal con un toque más dulce. (Foto Canal RCN)

La espontaneidad de Laura rompió la línea de lo cotidiano y fue simplemente un momento divertido que quiso compartir con su comunidad digital, sin imaginar que generaría tantas reacciones encontradas.

