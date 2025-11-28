Sebastián Vega tuvo inesperado percance en Argentina: esto mencionó

El reconocido actor Sebastián Vega reapareció en sus redes sociales para contar a sus seguidores el inesperado percance que vivió durante su visita a Argentina, justo antes de regresar a Colombia.

¿Cuál fue el percance que Sebastián Vega tuvo en Argentina?

Durante la mañana de este viernes 28 de noviembre, Sebastián Vega les contó a sus seguidores que su visita a Argentina había llegado a su fin, pues en pocas horas retomaría su rutina habitual, que inicia a las 6 a.m.

Aunque en ese momento se mostró tranquilo y satisfecho con la experiencia, horas después reapareció en sus historias de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para relatar un inesperado percance.

Según explicó, había tomado un carro para dirigirse a su destino, pero al bajarse y revisar sus pertenencias, notó que su pasaporte no estaba con él. Intentó comunicarse con el conductor, aunque no obtuvo respuesta.

“Perdí mi pasaporte. Se me quedó en el carro del transporte y el señor no contesta”, dijo con evidente angustia.

Hasta ahora, el actor no ha compartido más detalles sobre lo ocurrido, por lo que sus seguidores permanecen a la expectativa de saber si logró recuperar sus documentos y continuar con su itinerario sin mayores complicaciones.

¿Cuáles son los riesgos de perder el pasaporte en otro país?

Vale la pena destacar que la pérdida del pasaporte puede representar un riesgo importante de robo de identidad y ser usado con fines fraudulentos, además de generar complicaciones logísticas al momento de regresar al país de origen, así como gastos adicionales y trámites para obtener un nuevo documento.

Por esta razón, si no es posible recuperarlo, la persona debe denunciar la pérdida ante la policía local y luego dirigirse al Consulado de Colombia más cercano para solicitar un nuevo pasaporte o un salvoconducto que le permita regresar al país de origen.

Por ahora, Sebastián Vega no ha actualizado a sus seguidores, por lo que se desconoce si logró recuperar su pasaporte o si tuvo que realizar estos pasos.