Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Sabino revela duros mensajes que recibió de una televidente de MasterChef

La finalista de MasterChef Celebrity Colombia, Carolina Sabino, reveló chat con fuertes mensajes que le dejó una televidente.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Carolina Sabino mostró chat con televidente que la criticó por meses
Los fuertes mensajes que una televidente le envió a Carolina Sabino. (Foto: Canal RCN)

El pasado martes 25 de noviembre, se llevó a cabo la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, dejando como ganadora a la presentadora Violeta Bergonzi, quien se enfrentó en la final a Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino.

Artículos relacionados

Las cuatro finalistas llegaron hasta ese punto de la competencia después de tanto esfuerzo y dedicación tras cada uno de los retos y las pruebas superadas, así mismo, se enfrentaron a las criticas de los televidentes.

¿Cuáles fueron los mensajes que Carolina Sabino recibió de una televidente?

Televidente criticó a Sabino y ella respondió con un mensaje contundente
Carolina Sabino mostró chat con televidente que la criticó por meses. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, la actriz y finalista de MasterChef Celebrity Colombia 2025, Carolina Sabino, reveló un chat con una televidente del programa, quien en repetidas ocasiones se despachó en su contra.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo revelado por Sabino, la mujer le decía “presumida y que lloraba mucho”, además, le repetía que debería devolverse a Ecuador y nunca regresar a Colombia. Así mismo, le reiteraba a la actriz que “se creía mucho” y la llegó a comparar con Cony Camelo, quien participó en una temporada pasada del reality.

En los mensajes, la mujer manifestó su alegría de que la actriz no haya ganado la final del programa y también le dijo que lloraba solo “por generar lástima”.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Carolina Sabino a la televidente que se despachó en su contra?

Carolina Sabino reveló cuál fue su respuesta a la mujer que por meses le escribía comentarios fuertes con respecto a su participación en MasterChef Celebrity Colombia:

“Tan linda, dulce e inteligente tú, mi querida Consuelo”, fue la respuesta de la actriz.

Televidente criticó a Carolina Sabino y así respondió la actriz
La respuesta de Carolina Sabino a mensajes negativos de una televidente. (Foto: Canal RCN)

En el mismo mensaje, Sabino le desea lo mejor del mundo a la mujer y deseó que algún día vea lo maravillosa que es la vida.

En la historia de Carolina, la actriz dejó un contundente mensaje para sus seguidores, con respecto a las “libertades” que tenemos con el uso de las redes sociales.

Así mismo, la finalista y exparticipante del programa, dejó claro que como la mujer que le escribió tantos comentarios negativos, había muchos más que le comentaban cosas parecidas, pero ella se quedaba con los mensajes positivos y así mismo, ella los respondía.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sebastián Vega contó el inesperado percance que vivió en Argentina Sebastián Vega

Sebastián Vega tuvo inesperado percance en Argentina: esto mencionó

Sebastián Vega sorprendió al revelar el incidente que vivió durante su paso por Argentina, justo un día antes de regresar a Colombia.

Laura Barjum probó leche materna de una amiga durante un divertido reto de pijamada. Laura Barjum

Laura Barjum sorprende al probar leche materna en un reto de pijamada

La presentadora vivió un divertido reto con una amiga recién mamá y su reacción al probar leche materna desató toda clase de comentarios en redes.

Martha Isabel Bolaños dedicó un mensaje tras el fallecimiento de Conrado Osorio Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños dedicó un conmovedor mensaje tras el fallecimiento de Conrado Osorio

Martha Isabel Bolaños, actriz colombiana, expresó emotivas palabras de despedida tras el fallecimiento del actor Conrado Osorio.

Lo más superlike

La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN Producciones RCN

EN FOTOS: Así avanza La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN

La Sustituta presenta una narrativa que une misterio, pasado oculto y relaciones complejas entre sus personajes principales.

Camilo sobre el síndrome brillante Camilo

¿Cuál es el síndrome del objeto brillante?, así lo explicó Camilo

Sacerdote Viral

Viral: la historia del sacerdote que voló con 1.000 globos y murió en el trayecto

Le llueven críticas a Nodal por intentar cantar en inglés Christian Nodal

Christian Nodal genera revuelo tras cantar en inglés en concierto: “Ni él entiende lo que dice”

Jessi Uribe

Jessi Uribe conmueve con un divertido video mostrando cómo han cambiado sus noches desde que nació Emilia