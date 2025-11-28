Carolina Sabino revela duros mensajes que recibió de una televidente de MasterChef

El pasado martes 25 de noviembre, se llevó a cabo la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, dejando como ganadora a la presentadora Violeta Bergonzi, quien se enfrentó en la final a Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino.

Las cuatro finalistas llegaron hasta ese punto de la competencia después de tanto esfuerzo y dedicación tras cada uno de los retos y las pruebas superadas, así mismo, se enfrentaron a las criticas de los televidentes.

¿Cuáles fueron los mensajes que Carolina Sabino recibió de una televidente?

Carolina Sabino mostró chat con televidente que la criticó por meses. (Foto: Canal RCN)

A través de sus historias de Instagram, la actriz y finalista de MasterChef Celebrity Colombia 2025, Carolina Sabino, reveló un chat con una televidente del programa, quien en repetidas ocasiones se despachó en su contra.

De acuerdo con lo revelado por Sabino, la mujer le decía “presumida y que lloraba mucho”, además, le repetía que debería devolverse a Ecuador y nunca regresar a Colombia. Así mismo, le reiteraba a la actriz que “se creía mucho” y la llegó a comparar con Cony Camelo, quien participó en una temporada pasada del reality.

En los mensajes, la mujer manifestó su alegría de que la actriz no haya ganado la final del programa y también le dijo que lloraba solo “por generar lástima”.

¿Qué le respondió Carolina Sabino a la televidente que se despachó en su contra?

Carolina Sabino reveló cuál fue su respuesta a la mujer que por meses le escribía comentarios fuertes con respecto a su participación en MasterChef Celebrity Colombia:

“Tan linda, dulce e inteligente tú, mi querida Consuelo”, fue la respuesta de la actriz.

La respuesta de Carolina Sabino a mensajes negativos de una televidente. (Foto: Canal RCN)

En el mismo mensaje, Sabino le desea lo mejor del mundo a la mujer y deseó que algún día vea lo maravillosa que es la vida.

En la historia de Carolina, la actriz dejó un contundente mensaje para sus seguidores, con respecto a las “libertades” que tenemos con el uso de las redes sociales.

Así mismo, la finalista y exparticipante del programa, dejó claro que como la mujer que le escribió tantos comentarios negativos, había muchos más que le comentaban cosas parecidas, pero ella se quedaba con los mensajes positivos y así mismo, ella los respondía.