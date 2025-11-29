Esta fue la reacción de Dua Lipa posando con un sombrero vueltiao en su concierto

En la noche del viernes 28 de noviembre, la reconocida cantante Dua Lipa dio su concierto en el Estadio Nemesio el Campín en Bogotá, evento en donde asistieron diferentes figuras públicas colombianas y miles de fanáticos de la estrella.

¿Qué ha hecho Dua Lipa en su estadía en Colombia?

La cantante revolucionó las redes sociales y la capital colombiana con su presencia, pues ella supo aprovechar muy bien su tiempo y recorrió las calles bogotanas, pasando por puntos emblemáticos e históricos como el centro de la ciudad.

Así mismo, a través de las diferentes plataformas digitales, se conocieron diferentes videos compartidos por los seguidores de la artista, quienes registraron diferentes momentos épicos de Dua Lipa en Bogotá.

Dua Lipa sorprende al ponerse sombrero vueltiao en pleno concierto. (AFP/ Jamie McCarthy)

Un ejemplo de ello, es que, al salir de un restaurante, la cantante se encontró con dos artistas de la capital que decidieron rapear e improvisar ante su presencia, así mismo, a la cantante se le veía muy feliz de ver toda la cultura y talento que notó en la enorme ciudad.

Por otro lado, Dua Lipa compartió en su cuenta de Instagram diferentes fotos de lo que ha vivido en Colombia, como por ejemplo, que probó la icónica arepa de huevo, alimento que es peleado por su creación entre los colombianos y venezolanos.

¿Cuál fue la canción en español que cantó Dua Lipa en Colombia?

Muchas expectativas tenían los seguidores de la cantante sobre el tema en español que interpretaría en Bogotá, pues Dua ya había cantado sus propias versiones en español de una canción representativa de cada país en el que se ha presentado.

En Argentina cantó ‘De música ligera’, en Chile ‘Tu falta de querer’ y en Perú, ‘Cariñito’, tema musical del colombiano Rodolfo Aicardi.

En Colombia, en la noche de su esperado concierto, Dua Lipa sorprendió al cantar ‘Antología’ de Shakira, pues se esperaba que la artista interpretara un tema de algunos de los colombianos que lideran las listas musicales, como Karol G, Juanes y la barranquillera.

Dua Lipa se roba el show luciendo un sombrero vueltiao en Bogotá. (AFP/ Omar Vega)

¿Cuál es la foto de Dua Lipa con sombrero vueltiao?

Durante su concierto en Bogotá, Dua Lipa se bajó del escenario para compartir pequeños momentos con sus fanáticos, quienes no podían de la emoción de ver a ala cantante tan cerca de ellos.

En uno de esos instantes, la británica recibió muchísimos regalos de los fans y así mismo, tomó el emblemático sombrero vueltiao y se lo puso para posar en una foto con un fan.

En la imagen, Dua Lipa se ve toda una diosa luciendo una de las prendas que hacen parte de la cultura colombiana y como era de esperarse, causó revuelo y mucha emoción al posar con el sombrero.