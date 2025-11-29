¡Ovación total! Dua Lipa sorprende al interpretar Antología de Shakira durante su concierto en Bogotá

En la noche del pasado 28 de noviembre, una vez más Bogotá vibró al ritmo de los éxitos de la cantante Dua Lipa, quien se presentó en en estadio Nemecio Camacho El Campin y emocionó a miles de fans al presentar un show sin precedentes que quedará en la memoria de sus asistentes.

¿Dua Lipa interpretó Antología de Shakira en su concierto en Bogotá?

Y aunque el show de la artista de Reino Unido estuvo marcado por momentos muy especiales, sin duda, hubo uno que se convirtió en el más ovacionado de la noche y es que tal y como lo aseguraron algunos fans antes del concierto, sorprendió al interpretar una de las canciones más icónicas de Shakira:Antología.

"Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira muchísimo a través del tiempo, de una manera que ha tocado corazones en todo el mundo", fueron las palabras de Dua Lipa demostrando un excelente dominio para hablar español.

Posteriormente, le pidió al público que le ayudaran cantar el mencionado tema de la cantante colombiana, petición que nuevamente fue aplaudida por los fanáticos, quienes al unísono acompañaron a la artista a lo largo de su emotiva interpretación.

Dua Lipa cantó Antología de Shakira en Bogotá. Foto | Jon Kopaloff.

¿Por qué Shakira cantó Antología de Shakira en su más reciente concierto en Bogotá?

Este inolvidable momento, no solo demuestra el nivel artístico de Dua Lipa, sino también su compromiso con ofrecer a sus oyentes un show en el que, además de cantar en su idioma natal, lo hace en la lengua del país que visita, pues en otros países de Latinoamérica, también ha sorprendido al interpretar temas propios de artistas de la región.

En el caso de Argentina, interpretó “De música ligera”, en Chile “Tu falta de querer”, pero donde más sorprendió fue en Perú, haciendo su propia versión de “Cariñito”, canción del famoso colombiano Rodolfo Aicardi.

¿Cuál es la gira actual de la cantante Dua Lipa?

La llegada de la superestrella de la música a Colombia y otros países latinos, hace parte de su actual gira "Radical Optimism Tour" con la que promociona su último álbum, Radical Optimism.

Así fue la presentación de Dua Lipa en Bogotá. Foto | AFP / Jamie McCarthy.

Cabe señalar que la gira que inicio en noviembre del año pasado, ha recorrido Australia, Europa y Estados Unidos y culminará en diciembre del 2025.