Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada celebra fecha especial sin Aida Victoria Merlano, pero le lanza una indirecta: “Voy a luchar”

Juan David Tejada publicó una imagen con su hijo y dejó un mensaje, al parecer dirigido a Aida Victoria, que generó polémica.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
El mensaje de Juan David Tejada por los cuatro meses de Emiliano
Juan David Tejada celebra los cuatro meses de su hijo y lanza indirecta a Aida Victoria Merlano.(Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

Juan David Tejada, el ex de Aida Victoria Merlano, subió una imagen junto a su bebé y llamó la atención con el mensaje que escribió para acompañar la enternecedora instantánea.

Artículos relacionados

¿Qué celebra Juan David Tejada, el ex de Aida Victoria Merlano?

Cuando se cumplen cuatro meses del nacimiento de Emiliano, el hombre conocido como “el agropecuario” enterneció con una imagen y un mensaje dedicado al pequeño.

“Felices cuatro meses, hijo de mi vida”, escribió el empresario. Sin embargo, eso no fue todo. Tejada aprovechó para lanzar otra indirecta a su expareja: “Así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”.

La publicación se da después de que Aida Victoria Merlano sorprendiera con unas historias donde pedía consejos para elegir un outfit en caso de que decidiera volver con su ex.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano volverá con el agropecuario?

En esa publicación, la influenciadora subió dos fotos. En una lucía botas altas de color café, una blusa del mismo tono y una falda corta blanca. En la otra, optó por un conjunto de dos piezas de color rojo y sandalias altas blancas.

“Si quisiera volver con mi ex, ¿qué pinta me recomiendan?”, escribió en su cajita de preguntas.

Aida Victoria desata polémica con encuesta sobre volver con un ex
Aida Victoria aclara si realmente volvería con un ex. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, después subió otra historia con un video meme en el que preguntó si en verdad pensaban recomendarle “pintas” en lugar de decirle que no tomara esa decisión.
¿Ajo y van a recomendar pinta? Trompá es lo que tenían que recomendarme. Jehová reprenda al diablo”, agregó entre risas.

Artículos relacionados

¿Qué ha pasado entre el agropecuario y Aida Victoria Merlano?

El fin del noviazgo entre Juan David Sepúlveda y Aida Victoria Merlano aún parece increíble para algunos, pues la pareja apenas empezaba a posicionarse como una de las favoritas del entretenimiento nacional. Sin embargo, tan solo unas semanas después del nacimiento del bebé se confirmó que ya no seguían juntos y ambos han dado algunas declaraciones sobre lo sucedido.

De acuerdo con el empresario, había “cosas que no cuadraban” entre ellos y nunca hubo un tercero en la relación.

Por su parte, Aida ha dicho que Juan David pretendía seguir con su vida normal, sin darle mayor importancia a lo que implicaba la llegada de un bebé al hogar. Tras la confirmación de su ruptura, ha quedado claro que la relación no terminó en buenos términos y también habrían inconvenientes con el pago que debería hacer él con relación a los gastos de su hijo.

Lo cierto es que Aida sigue enamorando en redes con videos junto a su bebé y recientemente subió historias donde, en tono de humor, resaltaba que no se parecía en nada a ella, sino al papá.

El tierno momento entre Aida Victoria y su hijo Emi
Aida Victoria comparte divertida travesura de su bebé. (Foto: Canal RCN -Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lowe León en videollamada con Adhara Valdiri Andrea Valdiri

Lowe León y Adhara, hija de Andrea Valdiri, enternecen con una videollamada ¡Aquí el VIDEO!

Lowe León compartió un tierno video de una videollamada con su hija Adhara. El cantante mostró la cercanía que tiene con la pequeña.

Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primogénito de Mariana Pajón Mariana Pajón

Él es Vicent Pelluard, el esposo y padre del primogénito de Mariana Pajón

Mariana Pajón ya dio a luz tras varias suposiciones de sus seguidores. Él es Vicent Pelluard, su esposo y padre de su primogénito.

Aida Victoria Merlano le responde a Juan David Sepúlveda Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estalla contra Juan David Tejada tras su indirecta: "te tumbo el circo"

Tras la indirecta que Juan David Tejada publicó junto a su hijo, Aida Victoria Merlano respondió con fuerza y confirmó que lo demandó por alimentos.

Lo más superlike

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

Florinda Meza rompió el silencio en sus redes sociales tras recordar a Roberto Gómez quien cumplió 11 años de fallecido.

Beéle canta “Hoja en Blanco” y confirma octava fecha en el Movistar Arena Beéle

Beéle sorprende cantando “Hoja en Blanco” y desata furor en redes

Falleció reconocido actor de Netflix tras caer del techo de su casa: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido actor de Netflix tras caer del techo de su casa: ¿quién fue?

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética

Chepe fortuna, La Sustituta, Enfermeras Producciones RCN

Chepe fortuna llega a Canal RCN y cambian horarios de Enfermeras y La Sustituta, aquí los detalles