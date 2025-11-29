Juan David Tejada celebra fecha especial sin Aida Victoria Merlano, pero le lanza una indirecta: “Voy a luchar”

Juan David Tejada, el ex de Aida Victoria Merlano, subió una imagen junto a su bebé y llamó la atención con el mensaje que escribió para acompañar la enternecedora instantánea.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Qué celebra Juan David Tejada, el ex de Aida Victoria Merlano?

Cuando se cumplen cuatro meses del nacimiento de Emiliano, el hombre conocido como “el agropecuario” enterneció con una imagen y un mensaje dedicado al pequeño.

“Felices cuatro meses, hijo de mi vida”, escribió el empresario. Sin embargo, eso no fue todo. Tejada aprovechó para lanzar otra indirecta a su expareja: “Así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”.

La publicación se da después de que Aida Victoria Merlano sorprendiera con unas historias donde pedía consejos para elegir un outfit en caso de que decidiera volver con su ex.

Artículos relacionados Karol G Karol G y Feid dejan nuevas pistas sobre su relación: ¿se casaron o se separaron?

¿Aida Victoria Merlano volverá con el agropecuario?

En esa publicación, la influenciadora subió dos fotos. En una lucía botas altas de color café, una blusa del mismo tono y una falda corta blanca. En la otra, optó por un conjunto de dos piezas de color rojo y sandalias altas blancas.

“Si quisiera volver con mi ex, ¿qué pinta me recomiendan?”, escribió en su cajita de preguntas.

Aida Victoria aclara si realmente volvería con un ex. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, después subió otra historia con un video meme en el que preguntó si en verdad pensaban recomendarle “pintas” en lugar de decirle que no tomara esa decisión.

“¿Ajo y van a recomendar pinta? Trompá es lo que tenían que recomendarme. Jehová reprenda al diablo”, agregó entre risas.

Artículos relacionados Dua Lipa Así reaccionó Shakira al escuchar Antología en la voz de Dua Lipa

¿Qué ha pasado entre el agropecuario y Aida Victoria Merlano?

El fin del noviazgo entre Juan David Sepúlveda y Aida Victoria Merlano aún parece increíble para algunos, pues la pareja apenas empezaba a posicionarse como una de las favoritas del entretenimiento nacional. Sin embargo, tan solo unas semanas después del nacimiento del bebé se confirmó que ya no seguían juntos y ambos han dado algunas declaraciones sobre lo sucedido.

De acuerdo con el empresario, había “cosas que no cuadraban” entre ellos y nunca hubo un tercero en la relación.

Por su parte, Aida ha dicho que Juan David pretendía seguir con su vida normal, sin darle mayor importancia a lo que implicaba la llegada de un bebé al hogar. Tras la confirmación de su ruptura, ha quedado claro que la relación no terminó en buenos términos y también habrían inconvenientes con el pago que debería hacer él con relación a los gastos de su hijo.

Lo cierto es que Aida sigue enamorando en redes con videos junto a su bebé y recientemente subió historias donde, en tono de humor, resaltaba que no se parecía en nada a ella, sino al papá.