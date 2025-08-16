Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Taliana Vargas y Alejandro Eder renovaron sus votos al cumplir 10 años de casados

Taliana Vargas y Alejandro Eder celebraron sus 10 años de casados con una emotiva renovación de votos rodeados de sus seres queridos.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Taliana Vargas y Alejandro Eder celebran una década de amor
Taliana Vargas y Alejandro Eder celebran una década de amor con emotiva ceremonia

La actriz y exreina Taliana Vargas conmovió a sus seguidores al anunciar que, junto a su esposo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, decidió renovar sus votos matrimoniales después de una década de vida en común. Con una ceremonia sencilla, la pareja reafirmó su unión en una pequeña capilla de Santa Marta, rodeada de familiares y amigos cercanos.

¿Qué palabras compartió Taliana Vargas sobre este momento especial?

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, Taliana expresó la importancia de este aniversario: “¿Renovamos votos? Sí, acepto. Hoy hace 10 años nos casamos y aprendimos en nuestros primeros 10 años que ese SI para toda la vida se construye día a día con el más certero amor, el amor de Dios”. La actriz acompañó la publicación con una serie de imágenes y videos que mostraban la celebración.

¿Qué significado tuvo la renovación de votos para Taliana Vargas y Alejandro Eder?

Taliana dejó claro que su matrimonio está cimentado en la fe y el compromiso mutuo. En sus palabras resaltó que volver al altar era un acto de convicción y entrega: “Por eso volvimos a la iglesia a dar el SÍ. Un sí a la gracia de Dios en el matrimonio, un sí a la vida de oración en pareja. Un sí a estar en las buenas, en las malas y en las regulares; un sí de amor, de comprensión y compasión el uno con el otro. Un sí de un amor que madura y crece”.

¿Cómo reaccionó Alejandro Eder a este emotivo gesto?

El político y empresario no dudó en expresar públicamente su amor a Taliana. En la misma publicación escribió: “Sí, para toda la vida. ¡Te amo!”. Además, en uno de los videos compartidos se le escucha decir: “Taliana recibe este anillo en señal de mi amor y mi fidelidad”, mientras ambos intercambiaban nuevamente las argollas en medio de un cálido abrazo.

¿Qué representa este momento para Taliana Vargas y Alejandro Eder?

Más allá de la conmemoración de una fecha, la pareja reafirmó que su relación se ha fortalecido con el paso del tiempo. La celebración reflejó la esencia de su unión: la familia, la espiritualidad y la complicidad. Los seguidores de la actriz destacaron en sus comentarios la autenticidad de su amor, deseándoles bendiciones y largos años juntos.

