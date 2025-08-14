Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, aclara rumores sobre su relación

Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, aclara rumores sobre su relación y asegura que no hay planes de separación.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia
Esposa de Marcelo Cezán sobre rumores de divorcio/Canal RCN

La talentosa Michelle Gutty, cantante y bailarina, compartió un mensaje que evidencia su fortaleza emocional y la solidez de su vínculo con Marcelo Cezán. Aunque la pareja ha mostrado menos publicaciones conjuntas recientemente, la artista aprovechó sus redes sociales para transmitir una reflexión que habla sobre la perseverancia y el amor propio.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje de Michelle Gutty en redes sociales?

Con una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, Michelle destacó que cada persona tiene un valor inmenso y que no debe depender de la aprobación de otros para seguir adelante. “Todo tiene solución, vales lo suficiente como para no rendirte… Y no tienes que esperar a que alguien te lo diga, debes saberlo y tenerlo anclado en tu mente y corazón”, escribió la bailarina. Además, destacó que las dificultades no deben desanimarnos, sino enseñarnos a disfrutar mejor los momentos y a enfrentar la vida con madurez emocional.

¿Cómo fue el inicio de la relación de Michelle Gutty y Marcelo Cezán?

La relación comenzó en 2011, cuando Michelle fue invitada a un evento en el que Marcelo participaba. La conexión fue inmediata, especialmente por su fe cristiana compartida. Según cuentan, se conocieron un 16 de diciembre, conversaron dos días después y al instante decidieron empezar un romance que, aunque enfrentó desafíos, se consolidó con el tiempo. Tras un breve distanciamiento, la pareja retomó su relación y posteriormente se comprometió en matrimonio.

Artículos relacionados

¿Qué piensan Michelle Gutty y Marcelo sobre compartir su vida en redes sociales?

Michelle ha dejado claro que la disminución de fotos y videos juntos no refleja problemas internos. “Él está en sus cosas, yo en las mías”, aseguró, explicando que ambos priorizan sus proyectos personales y familiares. La pareja mantiene un equilibrio entre privacidad y vida pública, compartiendo solo alrededor del 10% de sus momentos, buscando proteger su matrimonio.

Michelle Gutty y Marcelo Cezán muestran que su amor sigue firme
Michelle Gutty y Marcelo Cezán muestran que su amor sigue firme pese a la distancia y rumores

Para Michelle, la verdadera fortaleza del matrimonio no se mide por ‘me gusta’ o comentarios en redes, sino por el respeto mutuo y la conexión en la vida cotidiana. Incluso frente a la noticia de que estará radicada en Estados Unidos por un par de años gracias a una beca, Marcelo la ha apoyado, reforzando la confianza y el respaldo entre ambos.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje quieren transmitir Michelle y Marcelo Cezán a sus seguidores?

La artista concluyó con un mensaje mencionando que, la distancia no debilita su unión y cada desafío es una oportunidad para crecer. “Todo el año me han separado, pero estamos bien, no tenemos planes de separación ni de divorcio”, afirmó. Con esto, Michelle reafirma que su relación con Marcelo Cezán se mantiene sólida, basada en amor, respeto y complicidad, lejos de las interpretaciones que circulan en redes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Talento internacional

Isabella Ladera revela detalles de su relación con Beéle: "Me dijo que ya estaba separado"

La modelo Isabella Ladera dio más detalles sobre su polémica relación con el cantante Beéle.

Kseniya Alexandrova Talento internacional

Murió Kseniya Alexandrova, ex Miss Universo Rusia: esta fue su última publicación

Falleció Kseniya Alexandrova ex Miss Universo Rusia y esta fue su última publicación en redes sociales que compartió con sus seguidores.

Georgina Rodríguez y otras celebridades lucen anillos de compromiso de lujo Georgina Rodríguez

De Georgina a Grace Kelly: los anillos de compromiso más costosos de las famosas

De Georgina a Grace Kelly: descubre los anillos de compromiso más costosos y lujosos que las famosas han lucido con orgullo.

Lo más superlike

Caterin Escobar en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef, pero cinco participantes lo obtuvieron

Caterin Escobar se salvó de la eliminación, pero cinco de sus compañeros se sumaron al delantal negro en MasterChef Celebrity.

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO

Christian Nodal contó sobre su boda en Roma con Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal confiesa que se casó en Roma con Ángela Aguilar pocos días después de terminar con Cazzu

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube