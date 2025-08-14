Michelle Gutty, esposa de Marcelo Cezán, aclara rumores sobre su relación

La talentosa Michelle Gutty, cantante y bailarina, compartió un mensaje que evidencia su fortaleza emocional y la solidez de su vínculo con Marcelo Cezán. Aunque la pareja ha mostrado menos publicaciones conjuntas recientemente, la artista aprovechó sus redes sociales para transmitir una reflexión que habla sobre la perseverancia y el amor propio.

¿Cuál fue el mensaje de Michelle Gutty en redes sociales?

Con una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, Michelle destacó que cada persona tiene un valor inmenso y que no debe depender de la aprobación de otros para seguir adelante. “Todo tiene solución, vales lo suficiente como para no rendirte… Y no tienes que esperar a que alguien te lo diga, debes saberlo y tenerlo anclado en tu mente y corazón”, escribió la bailarina. Además, destacó que las dificultades no deben desanimarnos, sino enseñarnos a disfrutar mejor los momentos y a enfrentar la vida con madurez emocional.

¿Cómo fue el inicio de la relación de Michelle Gutty y Marcelo Cezán?

La relación comenzó en 2011, cuando Michelle fue invitada a un evento en el que Marcelo participaba. La conexión fue inmediata, especialmente por su fe cristiana compartida. Según cuentan, se conocieron un 16 de diciembre, conversaron dos días después y al instante decidieron empezar un romance que, aunque enfrentó desafíos, se consolidó con el tiempo. Tras un breve distanciamiento, la pareja retomó su relación y posteriormente se comprometió en matrimonio.

¿Qué piensan Michelle Gutty y Marcelo sobre compartir su vida en redes sociales?

Michelle ha dejado claro que la disminución de fotos y videos juntos no refleja problemas internos. “Él está en sus cosas, yo en las mías”, aseguró, explicando que ambos priorizan sus proyectos personales y familiares. La pareja mantiene un equilibrio entre privacidad y vida pública, compartiendo solo alrededor del 10% de sus momentos, buscando proteger su matrimonio.

Michelle Gutty y Marcelo Cezán muestran que su amor sigue firme pese a la distancia y rumores

Para Michelle, la verdadera fortaleza del matrimonio no se mide por ‘me gusta’ o comentarios en redes, sino por el respeto mutuo y la conexión en la vida cotidiana. Incluso frente a la noticia de que estará radicada en Estados Unidos por un par de años gracias a una beca, Marcelo la ha apoyado, reforzando la confianza y el respaldo entre ambos.

¿Qué mensaje quieren transmitir Michelle y Marcelo Cezán a sus seguidores?

La artista concluyó con un mensaje mencionando que, la distancia no debilita su unión y cada desafío es una oportunidad para crecer. “Todo el año me han separado, pero estamos bien, no tenemos planes de separación ni de divorcio”, afirmó. Con esto, Michelle reafirma que su relación con Marcelo Cezán se mantiene sólida, basada en amor, respeto y complicidad, lejos de las interpretaciones que circulan en redes.