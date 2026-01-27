Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Amigos de nuevo? Altafulla sorprendió al publicar video de sus excompañeros de La casa de los famosos

El cantante Altafulla reapareció con un repost que avivó los rumores sobre reconciliaciones con sus excompañeros de reality.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Altafulla causó revuelo con su publicación.
Altafulla causó revuelo con su publicación de sus excompañeros. (Foto Canal RCN)

El cantante Andrés Altafulla sorprendió al repostear un clip de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro y La Toxi Costeña.

Altafulla publicó video.
Altafulla publicó video de Emiro Navarro y La Toxi Costeña bailando y cantando uno de sus temas. (Foto Canal RCN)

En el video aparecen los creadores de contenido bailando y haciendo un trend con una canción de Altafulla.

Aunque el clip no es reciente, lo que llamó la atención fue que el barranquillero decidió volver a compartirlo en sus redes sociales.

¿Por qué se alejaron Altafulla y la Toxi Costeña?

Muchos internautas interpretaron este gesto como una señal de acercamiento, pues durante y después del reality la relación entre ellos se vio afectada por varios enfrentamientos.

Altafulla ha reiterado en entrevistas que no guarda rencor y que mantiene buena disposición hacia todos, pero los seguidores saben que la amistad con la Toxi Costeña quedó fragmentada tras esas discusiones.

Luego de salir del reality, la Toxi Costeña habló en un en vivo sobre Altafulla. Reconoció que lo llegó a querer mucho, que no siente rabia y que si lo ve lo saludaría con un abrazo.

Sin embargo, ese encuentro aún no se ha dado y los seguidores esperan con expectativa el momento en que ambos coincidan frente a frente.

El reposteo del clip alimentó las especulaciones de que la reconciliación podría estar más cerca de lo que parece.

Altafulla, por su parte, continúa con su carrera musical y mantiene una agenda activa en escenarios de Colombia.

¿Cómo se lesionó Altafulla en su presentación en San Andrés?

Recientemente, Altafulla vivió un percance durante una presentación en la isla de San Andrés.

En medio del show, un movimiento brusco lo hizo perder el equilibrio y casi caer del escenario, provocándole una lesión en la rodilla.

El cantante aseguró que se encuentra bien y que su recuperación avanza satisfactoriamente, lo que le permite seguir cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Además, compartió un adelanto de su próxima canción, un tema que habla de un amor fallido.

Los internautas no tardaron en relacionar la letra con su pasado junto a la creadora de contenido Karina García, insinuando que podría tratarse de una dedicatoria indirecta.

Aunque Altafulla no se ha pronunciado sobre estas especulaciones, el público mantiene la expectativa y sigue atento a cada pista que deja en sus redes.

Altafulla y la Toxi Costeña vivieron tensos momentos.
Altafulla y la Toxi Costeña vivieron tensos momentos en La casa de los famosos Colombia 2. (Foto Canal RCN)
