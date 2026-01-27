Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Eidevin López reveló si intentará conquistar a Mariana Zapata tras la eliminación de Renzo Meneses

Eidevin López confesó sus sentimientos por Mariana Zapata y contó lo que hará, ahora que Renzo no estará en La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Eidevin López ya había intentado conquistar a Sofía Jaramillo.
Eidevin López habló de sus sentimientos hacia Mariana Zapata en La casa de los famosos. Fotos: RCN

Renzo Meneses se convirtió en el segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia. Su salida sorprendió e hizo llorar a Mariana Zapata, pues ambos habían forjado un fuerte vínculo en medio de esta telenovela de la vida real.

Un día después de su eliminación, Renzo se conectó de nuevo con La casa y le dejó un cariñoso mensaje a Mariana. Además, en una entrevista con ‘Buen Día, Colombia’, confesó que si hubiera estado más tiempo, habría podido formalizar algo serio con la creadora de contenido.

¿Eidevin López intentará acercarse a Mariana Zapata tras la eliminación de Renzo Meneses?

La partida de Renzo activaría las ilusiones de Eidevin López, quien, hasta ahora, ha tratado de conquistar, aunque sin éxito, a Sofía Jaramillo.

El tema salió a flote en medio de una conversación en el cuarto y allí Eidevin dejó entrever que está interesado en Mariana, pero ella le recordó que ya ha estado detrás de Sofía.

Eidevin dijo que lo mejor sería tomar distancia de Mariana al darse cuenta de lo que Renzo le expresó en su conexión, pero Zapata respondió que eso no tiene nada que ver; incluso, afirmó que nunca hubo un beso entre ellos. Mariana reconoció que sí surgió la química entre los dos, pero más allá de eso, no ocurrió nada.

La participante agregó que se “sintió conectada” con Renzo, dejando abierta la puerta a algo más cuando salga de la casa más famosa. Allí intervino Tebi Bernal y le dijo a Eidevin que debe tener dignidad y dejar de demostrar tanto interés en alguien.

Mariana, sin embargo, se sostuvo en que Eidevin anda detrás de Sofía Jaramillo; sin embargo, él prefirió no darle importancia a eso.

Mariana Zapata conversó con Eidevin López.
Mariana Zapata le habló directo a Eidevin sobre lo que pasó con Renzo en La casa de los famosos. Fotos: RCN

Tebi aconsejó a Eidevin y le dijo que, si planea conquistar a alguna de sus compañeras, lo haga de forma “sincera y consciente”.

Mariana y Eidevin quedaron solos en el cuarto y sostuvieron una sincera conversación, en la que él afirmó que debe darse su lugar, aunque Mariana lo refutó y preguntó si en algún momento lo ilusionó o hizo sentir mal.

¿Eidevin López fue rechazado por Sofía Jaramillo al intentar conquistarla en La casa de los famosos?

Eidevin López sí ha intentado acercamientos con Sofía Jaramillo, pero sus planes de conquista no han dado resultado. En una ocasión, incluso, la modelo le dijo contundentemente que no le interesa en absoluto.

“Amor, yo no le estoy coqueteando a este man (Eidevin López) porque él no me interesa ‘tú no me interesas, bebé’”, afirmó Sofía en medio de una charla con el actor y Campanita’.

La charla surgió porque Campanita insinuó que Sofía le estaba coqueteando a Eidevin, pero, de esta manera, Jaramillo dejó más que claro que López no le interesa.

Laura Jaramillo responde a críticas de a Luisa Cortina sobre la belleza de su hermana Sofía
Sofía Jaramillo expresó antes de La casa de los famosos que no buscaba relaciones amorosas. (Foto: Canal RCN)

Cabe destacar que, antes de entrar a La casa de los famosos, la hermana de la exprotagonista, Angélica Jaramillo, ya había manifestado que no estaba interesada en tener una relación amorosa en el reality, aunque, eso sí, entraba soltera.

