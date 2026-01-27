Sofía Jaramillo se quebró en llanto tras fuerte susto en La casa de los famosos Colombia

La casa de los famosos Colombia 3 sigue siendo una montaña rusa de emociones en los participantes y el Jefe ha dejado claro que no la tendrán fácil los participantes en esta temporada.

¿Por qué Sofía Jaramillo lloró en La casa de los famosos Colombia?

En la jornada del 27 de enero los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron que enfrentarse a una prueba de presupuesto.

Para este reto el Jefe decidió innovar con una prueba nunca antes vista en el reality en el que pondría a prueba los miedos y temores de los famosos.

Los famosos tenían que pasar en parejas a un cuarto oscuro en el que tenían que empezar a leer un cuento de terror mientras se apagan y prendían las luces y aparecían personas disfrazadas de monstruos.

Sofía Jaramillo lloró en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fue el susto que hizo llorar a Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo tuvo que pasar con Beba al reto del terror y el Jefe no se las puso para nada fácil y jugó con sus miedos.

Precisamente, la condición para no perder dinero del presupuesto era que no podían tener reacciones de miedo o susto mientras leían y cumplían el reto.

Aunque Sofía Jaramillo aguantó bastante e intentó ser fuerte ante el escenario, en un momento en el que leía se le salieron las lágrimas.

Sin embargo, la modelo demostró su fortaleza mental y aunque las lágrimas se le salieron, pudo terminar la prueba junto a Beba.

¿Cómo reaccionaron los demás participantes a la prueba de miedo en La casa de los famosos Colombia?

Esta prueba sacó a flote todos los miedos de los famosos, quienes tenían la presión de no asustarse para no perder puntos que les costarán en su presupuesto de la semana para la comida.

Por eso, aunque los sustos fueron bastante grandes en su mayoría los famosos lograron terminar la prueba aguantando sus gritos y reacciones.

Varios tras salir del reto expresaron que había sido una de las pruebas más difíciles en sus vidas y que sin duda alguna los hizo valorar aún más el presupuesto que tienen.

Participantes lloraron con prueba en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Si no te quieres perder ningún detalle de La casa de los famosos Colombia, conéctate con la señal en vivo y la App del Canal RCN.