La Segura recibe críticas por su forma de vestir y la comparan con una señora: así reaccionó

La Segura fue comparada con una señora por su forma de vestir y su respuesta sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura reaccionó a un seguidor que la llamó señora.
La Segura reaccionó a un seguidor que la llamó señora en redes sociales. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido La Segura reaccionó a un comentario que le hicieron en las cajas de preguntas en Instagram, generando risas en su comunidad digital.

La Segura causa risas.
La Segura causa risas por su respuesta a una sugerencia. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido se encontraba en compañía del también creador Javier Cardona.

¿Cómo reaccionó La Segura a la crítica por su forma de vestir?

Ambos recibieron un comentario que los dejó con la boca abierta literalmente.

Uno de sus seguidores le sugirió a La Segura que debería vestirse como antes y no como lo está haciendo porque “parece una señora”.

La respuesta fue inmediata y con humor, mostrando que la influenciadora no se toma tan en serio las críticas sobre su estilo.

La fotografía y el momento compartido en redes sociales generaron una ola de reacciones.

Muchos seguidores defendieron a La Segura asegurando que quienes más critican la forma de vestir de los demás son los que menos saben de moda.

Unos días atrás, La Segura también mostró su figura y abdomen plano, resultado de un procedimiento estético al que se sometió a finales del año pasado tras el nacimiento de su hijo Lucca, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

La influenciadora se realizó una lipectomía, intervención que retira piel sobrante y mejora el contorno corporal después del embarazo.

La Segura compartió los resultados y expresó lo feliz que se siente con el cambio, aunque algunos internautas señalaron que la posición de su ombligo no era la adecuada.

Hasta el momento, La Segura no ha respondido directamente a esos comentarios, pero se espera que lo haga en algún momento.

¿La Segura mantiene económicamente a su pareja Ignacio Baladán?

En la misma dinámica de preguntas en Instagram, La Segura fue consultada sobre si mantiene económicamente a su pareja.

De forma tajante respondió que no está para “andar manteniendo machos”, dejando claro que tienen su independencia económica.

Además, reveló que junto a su pareja decidieron aplazar su boda por la iglesia y la compra de un apartamento, ya que están destinando esos recursos a un proyecto que consideran el más importante de sus vidas.

Aunque no han dado mayores detalles, aseguraron que se trata de algo que les cambiará el futuro y garantizará la estabilidad de su hijo Lucca.

La Segura presume los resultados.
La Segura presume los resultados de su procedimiento estético. (Foto Canal RCN)
