Hermano de Sara Uribe le gritó afuera de La casa de los famosos y le hizo esta petición

Thomás Uribe, hermano de la presentadora Sara Uribe, la sorprendió al mostrarle su apoyo luego de irle a gritar desde afuera de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué le gritó el hermano de Sara Uribe?

El hermano de Sara Uribe mostró en sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, el apoyo que decidió brindarle a la modelo al trasladarse afuera de La casa de los famosos Colombia y poder gritarle para que ella reciba su mensaje.

Por medio de sus historias en la red social, le reiteró todo su amor, pero también aprovechó para pedirle que juegue y haga las secciones que tenía planeadas.

"Juega, juega, por favor háblale a las cámaras, a todo tu team, te amo, juega, juega, haz tus secciones", le expresó.

El hombre se mostró muy feliz de estar allí apoyando a Sara Uribe, quien lo habría reconocido luego de una conversación con sus compañeros a quienes les señaló que creía que sí era él.

"El #teamsarauribe somos fuertes, somos poderos@s. Mi reina me escuchó y eso me puso muy feliz y sé que lo hará mejor", escribió su hermano.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el apoyo del hermano de Sara Uribe?

Luego de su revelación en redes sociales, varios fanáticos en redes sociales reaccionaron y llenaron de elogios a Thomás por su demostración de cariño a la presentadora y aprovecharon para decirle todo lo que quieren ver de Sara Uribe en el reality por si en algún momento llega a tener la oportunidad de hablar con ella.

Cabe destacar que, recientemente El Jefe sorprendió a Sara Uribe al hacerle una amorosa sorpresa y mostrarle un video de su hijo Jacobo en su cumpleaños, donde el niño le decía lo feliz que está y cuánto la apoya constantemente, provocando el llanto en la presentadora, que ha destacado lo mucho que extraña al pequeño.

Por ahora, Sara Uribe sigue disfrutando de La casa de los famosos Colombia y fortaleciendo su amistad con Manuela Gómez; además de comenzar a tener algunas diferencias con ciertos compañeros, entre ellos Valentino y Johanna Fadul.