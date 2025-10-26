Yina Calderón es protagonista de una viral canción tras su retiro en Stream Fighters: Así se escucha

Yina Calderón sigue estando en el ojo público luego de su inesperado retiro en la pelea contra Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters. La influencer y empresaria se rindió antes de que terminara el primer round, algo que generó una gran polémica en las redes sociales.

Sin embargo, este hecho no parece preocuparle, ya que Yina aprovechó la situación para compartir en sus historias de Instagram una nueva canción que está siendo viral en TikTok, inspirada precisamente en su enfrentamiento.

¿Qué dice la canción dedicada a Yina Calderón?

A través de sus historias, Yina compartió lo que parece ser un nuevo trend musical. La letra de la canción se refiere a su p3lea en Stream Fighters y menciona cómo muchos esperaban verla "en el piso", pero, en lugar de eso, su retiro inesperado logró aumentar el rating del evento, dejando a todos hablando sobre el suceso.

“Muchos querían verla en el piso, pero no saben lo que hizo. Se bajó del ring y subió el rating, es su poder sin disfraz ni editing. Jugada maestra, la sayayina dio la vuelta completa”, dice la letra de la canción que se hizo viral en TikTok.

Yina acompañó la publicación con la frase "Soy Yina la sayayina" y un emoji de fuego, demostrando que, lejos de tomarse mal las críticas, está tomando la situación con humor.

¿Por qué se retiró Yina del enfrentamiento con Andrea Valdiri?

La razón de su retiro ha sido un tema de debate. Algunos internautas especulan que Yina Calderón planeaba abandonar el combate desde un principio, presentándose al ring solo para evitar una multa millonaria por incumplir el contrato.

Sin embargo, Yina desmintió esta teoría en una entrevista, aclarando que su decisión de retirarse no fue premeditada, sino que fue una situación que se dio en el momento.

Además, explicó que no fue ella quien renunció, sino que fue el árbitro quien decidió dar por terminado el enfrentamiento por un "knock out técnico".

“En realidad, yo no me retiro, es el juez quien termina el enfrentamiento por knock out técnico, ya que no me estaba defendiendo”, afirmó Yina.

La canción no es de la autoría de Yina, pero la empresaria ha compartido el trend en redes sociales. (Foto Canal RCN)

¿Qué es un knock out técnico, término que usa Yina para referirse a su retiro del ring?

El knock out técnico (T.K.O., por sus siglas en inglés) es un término comúnmente utilizado en los deportes de combate, como el boxeo y las artes marciales mixtas (MMA).

Se refiere a la situación en la que un luchador no puede continuar la p3lea debido a una lesión, fatiga o alguna otra circunstancia que le impide defenderse de manera segura, aunque no necesariamente haya recibido un g0lpe directo que lo deje inconsciente.

No obstante, esta explicación no fue completamente aceptada por los internautas, quienes rápidamente señalaron que en los videos de la p3lea se puede ver cuando Yina le dice al árbitro que se retira, apenas 10 segundos después de haber comenzado el combate.

¿Cuál era la millonaria suma que se debía pagar como cláusula de no cumplir el contrato del enfrentamiento?

Andrea Valdiri, por su parte, compartió en sus redes sociales la cifra millonaria que se habría tenido que pagar si alguna de las dos peleadoras desistía del enfrentamiento.

WestCol, el organizador del evento, impuso una cláusula de 50 millones de dólares como multa para la persona que no cumpliera con el contrato.

Aunque muchos han exigido que Yina pague esta multa, su hermana Juliana salió en defensa de Yina en un video, explicando que ella cumplió con su parte del acuerdo al presentarse al ring. Según Juliana, la pelea comenzó de manera oficial, pero por razones externas, como el knock out técnico, Yina tuvo que retirarse.

Yina Calderón explicó que no renunció al enfrentamiento. (Foto Canal RCN)

Por otro lado, WestCol, en un stream, confesó que no planea emprender ninguna acción legal contra Yina, ya que prefiere mantenerse alejado de todo lo relacionado con ella.