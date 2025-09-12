Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Cazzu vivió un emotivo cierre de su gira con su hija Inti como protagonista

El final de Latinaje dejó ver la versión más sensible de Cazzu, quien reveló cómo vivió su gira en compañía de su hija Inti.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cazzu cerró su gira Latinaje con un video lleno de ternura donde Inti fue la protagonista. Foto AFP/Lisa Lake

El cierre de la más reciente gira de Cazzu no solo marcó el fin de una etapa artística, sino que retrató el año en el que su etapa de maternidad y la música se entrelazaron de una manera única.

¿Por qué el cierre de ‘Latinaje’ la gira de Cazzu en Latinoamérica fue tan conmovedora?

La artista compartió un video en redes sociales en el que recopiló los instantes que más la conmovieron durante este recorrido por varios países de Latinoamérica, entre los que incluyó a su hija Inti, quien se convirtió en la protagonista del tour y su compañía en casa ciudad.

 

Cazzu expresó que esta gira significó para ella mucho más que conciertos llenos, fue un viaje emocional que experimentó por primera vez con el reto de recorrer escenarios asumiendo de manera simultánea su rol de madre.

¿Cómo vivió Cazzu su gira ‘Latinaje’ en compañía de Inti?

En el video publicado, la artista revela cómo Inti se sumerge en la experiencia de sus presentaciones musicales, y se ve un momento que fue importante durante la travesía en el que aparece disfrazada de un personaje infantil mientras le da un abrazo a su madre, Cazzu.

Gracias a una autorización judicial, Cazzu pudo viajar con su hija y documentar un año inolvidable para ambas. (Foto: AFP)

También se pueden ver algunas escenas grabadas en México, donde Inti disfrutó por primera vez de una playa y ambas aprovecharon para compartir momentos familiares en los intermedios del viaje y los conciertos.

¿Cómo logró Cazzu viajar con Inti en esta gira del 2025?

Cazzu mostró que esta experiencia fue posible gracias a una autorización judicial que le permitió viajar con Inti, aun sin contar con el aval de su padre, Christian Nodal, permitiendo que ambas compartieran casi todo el trayecto juntas.

Cazzu cerró su gira Latinaje con un video lleno de ternura donde Inti fue la protagonista. (Foto: Lisa Lake / Getty Images via AFP)

Aunque las giras suelen implicar ritmos intensos y poca estabilidad, la artista demostró que es posible encontrar el balance perfecto entre la vida profesional y la maternidad. En el video, dejó ver que siempre destinó instantes exclusivos para su hija, haciendo que cada ciudad visitada se convirtiera en un pequeño recuerdo familiar.

Este recorrido le dio a la bebé la oportunidad de conocer nuevos lugares y vivir experiencias que pocas niñas de su edad tienen y para Cazzu, significó cerrar un ciclo profesional importante con la persona más valiosa a su lado y documentarlo en sus redes sociales.

