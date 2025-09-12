Karen Sevillano paraliza al asegurar que no se ha hecho ninguna modificación en su rostro

Karen Sevillano sorprendió luego de que un internauta le preguntó sobre las transformaciones físicas en su rostro y aseguró que no se ha hecho nada, luego compartió sus razones.

¿Karen Sevillano se ha hecho intervenciones en su rostro?

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia habló sobre las intervenciones en su cara, pero lo asombroso es que dijo que tomó la decisión de no hacerse modificaciones.

Lo que le preguntaron a la influencer caleña fue si se había hecho el procedimiento que se conoce como bichetomía, enseguida dio a conocer que no.

Karen Sevillano asombró al hablar sobre su cara | Foto del Canal RCN.

"Yo en la cara no me he hecho nada. Ni la bochetomía, ni la l1popapada, no nada de esas cosas", reveló Karen Sevillano.

¿Por qué Karen Sevillano decidió no modificarse el rostro?

De acuerdo con la creadora de contenido, ella quería hacerse la l1popapada meses atrás, pero decidió dar marcha atrás y no lo hizo. El motivo por el que desistió de esta intervención fue porque su dermatóloga no se lo recomendó y sus seguidores le aconsejaron no llevarlo a cabo.

"Me podía dar como fibrosis... Ustedes me empezaron a mandar videos de como se le envejecía a uno el cuello de manera prematura por la l1popapada, así que yo ya desistí de las cirug1as de la cara. Yo ni me las he hecho, ni me las voy a hacer hasta el momento", aseguró la influencer.

No obstante, Karen remarcó que no es algo definitivo, pues con el paso de los años puede que cambie de opinión; de hecho, expresó que posiblemente cuando llegue a la edad de 40 a 50 años puede que se haga un estiramiento para retrasar los signos de la vejez.

Las declaraciones de Karen Sevillano sorprendieron porque los internautas escribieron que ella sí se ha hecho intervenciones, siendo la de la nariz la principal.

En redes sociales hay pruebas del antes y después que la influencer caleña tuvo luego de mandarse a modificar la nariz, pero no se conocen más procedimientos luego de este.