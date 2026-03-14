Westcol y Luisa Castro no se cambian por nadie: así fue la nueva y romántica dedicatoria

Las redes sociales han dejado en evidencia el gran amor que ha surgido entre Luisa Castro y Westcol. Los creadores de contenido completan varias semanas de noviazgo y han dejado claro que un fuerte sentimiento los une.

¿Cuál fue la nueva dedicatoria de Westcol para su novia Luisa Castro?

En diferentes publicaciones se han dejado ver enamorados y muy felices. Luisa ya ha acompañado al streamer a distintos eventos, lo que ha servido como pretexto ideal para presumir su amor.

Westcol recientemente hizo un viaje a Ecuador y siguió de cerca a Leo Messi y a las estrellas del Inter Miami, pero la que realmente se robó la atención fue la modelo e influenciadora.

Castro presumió toda su belleza en tierras ecuatorianas y de paso reconfirmó que está feliz con la nueva oportunidad que le ha abierto el amor.

Westcol ya completa varias semanas de noviazgo con la modelo e influenciadora Luisa Castro. (Foto: AFP)

En sus redes sociales, Luisa, quien fue novia de La Liendra, compartió un post de un viaje que hizo a Argentina junto a Westcol y allí dejó una imagen en la que camina tomada de la mano del streamer.

“Vistas de Argentina”, escribió junto al carrete de fotos la influencer pereirana, lo que generó miles de reacciones de sus seguidores.



Westcol en su cuenta personal reposteó esa foto en la que se toman de la mano y la acompañó con una corta, pero romántica frase: “Mi amor de colegio”.

Luisa Castro inició una relación con el streamer paisa tras un romance del que poco se habló con Reykon; entre tanto, Westcol tuvo un corto, pero mediático noviazgo con Aida Victoria Merlano.

¿Yina Calderón volvió a hablar de Westcol, qué dijo?

Yina Calderón volvió a hablar de Westcol y generó reacciones de todo tipo en redes sociales. La empresaria de fajas y exparticipante de La casa de los famosos Colombia incluso halagó al antioqueño.

Yina señaló que, incluso estando fuera de Colombia, algunos internautas le siguen comentando que Westcol la menciona en distintas ocasiones. En ese contexto, afirmó que este tipo de situaciones suelen ocurrir cuando alguien no logra "superar" a otra persona.

Así somos las mujeres cuando no nos superan. Así pasa con los hombres cuando no me pueden sacar a una mujer de la cabeza", expresó.

Yina Calderón y Westcol no llegaron a tener una relación seria, pero su cercanía fue muy comentada en redes sociales. En una ocasión, el paisa invitó a un streamer a Yina y ella trató de besarlo, pero él no se dejó.

Yina Calderón llegó a ser relacionada sentimentalmente con el streamer Westcol. Foto: RCN

Actualmente, Yina, tras su paso por la casa más famosa de todas, se encuentra inmersa en nuevos proyectos aprovechando la fama y el reconocimiento que le dejó el reality.