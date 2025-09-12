Giovanny Ayala se sinceró sobre las secuelas que aún enfrenta tras la liberación de su hijo

El cantante Giovanny Ayala se sinceró con sus seguidores sobre una rutina y lo que hace ahora en su vida tras el duro capítulo que vivió con el secuestro de su hijo Miguel Ayala.

¿Qué reveló Giovanny Ayala que hace todos los días tras el secuestro de su hijo?

El artista de música popular recuperó su tranquilidad el pasado 2 de diciembre cuando recibió la noticia del rescate de su hijo por parte del Gaula de la Policía tras más de 15 días de incertidumbre sobre su paradero y el de su amigo Nicolás Pantoja.

Los jóvenes fueron encontrados en una especie de campamento improvisado en una zona rural del Cauca en precarias condiciones. Tras su liberación, ahora ellos y sus familias buscan volver a recuperar sus vidas y compromisos.

Precisamente, Giovanny Ayala se sinceró en la noche del 9 de diciembre en sus redes sociales al confesar que todavía sigue teniendo pensamientos y sueños en donde revive ese difícil momento del secuestro de su hijo.

Siempre que llega la noche, me acuerdo mucho de las palabras de mi hijo. Esas palabras que, dan un sentimiento, impotencia, mucha tristeza.

Giovanny Ayala reveló que ahora tiene a los secuestrados en sus pensamientos y oraciones tras todo lo que vivieron su hijo y su amigo mientras estuvieron privados de su libertad.

El cantante aseguró que ahora reflexiona todas las noches sobre lo que pueden estar viviendo las personas secuestradas, quienes cada día es una prueba más de resistencia, esperanza y fe.

Cuando hay una persona secuestrada, la luz del día es su compañía, pero cuando llega la noche solo oscuridad.

Giovanny reveló que a diario en sus oraciones y momentos de conversación con Dios pide por esas personas que están secuestradas para que vuelvan a la libertad y a reencontrarse con sus seres queridos así como lo hizo él con su hijo.

Por eso, cuando me voy a acostar, siempre le pido a Dios y a todos los santos que acompañen a todos los secuestrados que necesitan tanto, que tengan mucha fuerza y que esperan su pronto regreso.



Giovanny Ayala volvió a retomar su carrera musical el pasado fin de semana de Día de las Velitas y lo hizo en compañía de su hijo Miguel quien fue ovacionado por el público.

El joven no pudo contener las lágrimas en tarima y le expresó a su papá todo su cariño y les prometió a las personas asistentes que esta segunda oportunidad de vida la aprovecharía para seguir luchando por su sueño de ser un cantante que deje huella al igual que su papá en la música colombiana.