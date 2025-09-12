Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video que dejó ver la verdadera relación entre Marcela Reyes y Manuela Gómez

Un video que comenzó a circular en redes reveló detalles inesperados sobre la supuesta enemistad entre Marcela Reyes y Manuela Gómez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcela Reyes y Manuela Gómez juntas
Marcela Reyes y Manuela Gómez captadas en celebración. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de las creadoras de contenido Marcela Reyes y Manuela Gómez han empezado a ser tendencia en páginas de entretenimiento tras ser captadas juntas.

¿Marcela Reyes y Manuela Gómez se reconciliaron?

La relación entre Marcela Reyes y Manuela Gómez volvió a ser tema de conversación luego de que se hiciera viral un video en el que ambas aparecen compartiendo un momento que sorprendió a más de uno.

En el último se había rumoreado en redes sociales sobre una supuesta mala relación entre ambas influenciadoras y hasta una posible enemistad.

Aunque ambas habían tenido diferencias años atrás, no se sabía los motivos de su supuesta mala relación en la actualidad, más allá de especulaciones de sus fans.

Sin embargo, en las últimas horas un video dejó en evidencia la verdadera relación entre ambas exparticipantes de Survivor, la isla de los famosos.

Manuela Gómez rompió el silencio tras críticas presentadas por la crianza de su hija.
Manuela Gómez y Marcela Reyes juntas en celebración. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el video en el que captaron a Marcela Reyes y Manuela Gómez?

Un video empezó a circular en redes dejó ver a ambas influenciadoras de celebración y mostrando gran cercanía entre ambas, poniendo fin así a los rumores de una supuesta enemistad.

En las imágenes, difundidas por varias cuentas de entretenimiento, se puede ver a las influenciadoras interactuando con una cercanía que contrasta con los rumores de distanciamiento que habían rodeado su amistad en los últimos meses.

En el video se ve a Marcela Reyes con Manuela Gómez de celebración junto a otro hombre que las acompaña y brinda con ellas.

En el audiovisual Manuela pregunta que no sabe qué están celebrando, pero que se siente emocionada, a esto, Marcela le aclara que el motivo era la Navidad.

¿Qué estamos celebrando? No sé, no sé. -La Navidad -Eso, lo que tu digas.


Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos seguidores celebraron lo que consideran una posible reconciliación, destacando que es “bonito verlas juntas” y que “la vida es muy corta para pelear”.

Otros, en cambio, aseguraron estar confundidos, pues creían que la relación entre ambas seguía tensa. Incluso hubo quienes insinuaron que el encuentro pudo haber sido planeado para generar conversación en redes.

