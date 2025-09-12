Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es la aspirante a La casa de los famosos 3 que pasó por Protagonistas de novela

Gisselle Watson, aspirante a La casa de los famosos 3, recuerda cómo fue su participación en Protagonistas de novela 2017.

La expectativa por la tercera temporada de La casa de los famosos ha reactivado el interés por los nombres que aparecen en las listas de aspirantes. Una de ellas es Gisselle Rada, recordada por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2017, donde ganó visibilidad ante el público.

¿Cómo fue la participación de Gisselle Watson en Protagonistas de novela?

Gisselle Rada integró la edición 2017 de Protagonistas de novela, programa en el que compartió con participantes de diferentes regiones del país. Durante su estadía en la casa estudio se enfrentó a pruebas de talento relacionadas con actuación, presentación y manejo escénico, elementos centrales del formato.

Sin embargo, su presencia en el reality se vio marcada por otro aspecto que generó conversación en redes: su relación con Sebastián “Flor” Tamayo. Su vínculo dentro del programa y la ruptura que se dio fuera del concurso, llamó la atención e, incluso hoy, continúa siendo recordado por quienes siguieron la temporada.

En una entrevista realizada en 2018 por Riczabeth Sobalvarro, Gisselle habló sobre su experiencia en el programa. Aunque afirmó que la vivencia fue ”algo muy loco”, reveló que el recibimiento del público fue positivo y que, según ella, eran más quienes la apoyaban que quienes la cuestionaban.

¿Qué dijo Gisselle Watson de su paso por Protagonistas de novela?

En la misma conversación, Gisselle comentó que el reality se convirtió en una oportunidad profesional importante, pues le permitió recibir propuestas en el medio del entretenimiento. Contó que luego de esto, su objetivo era dedicarse a la actuación, un interés que nació durante las clases que recibía en la competencia.

También mencionó que, al retomar el uso del celular tras semanas sin acceso, se sorprendió por la cantidad de contenido y reacciones que encontraba. A partir de ahí, comenzó a interactuar con seguidores en redes sociales, respondiendo mensajes y revisando comentarios como parte de su rutina diaria.

Otro punto que destacó fue la relación con sus amigos y con las personas cercanas a su vida cotidiana. Gisselle valoró que quienes la acompañaron antes del reality, continuaran a su lado. Así mismo, destacó que, tras su reencuentro, ellos destacaban que su forma de ser seguía siendo la misma, pese a la notoriedad que ganó.

¿Gisselle Watson estará en La casa de los famosos 3?

El nombre de Gisselle Watson apareció en la octava lista de aspirantes a La casa de los famosos 3, lo que generó conversación entre los internautas que recuerdan su paso por Protagonistas de novela.

Gisselle ha expresado que desea “vivir nuevamente la experiencia de aparecer en un reality”. Afirma que se siente cómoda mostrando su forma de ser, la cual describe como una mezcla entre la alegría que suele transmitir y un temperamento firme que se demuestra cuando la provocan.

También comentó que no entra al programa con la intención de iniciar una relación amorosa; sin embargo, reconoció que en ocasiones termina actuando diferente a lo que planea, por lo que no descarta que puedan surgir otros escenarios.

Aunque su presencia en el reality aún no está confirmada, ha logrado despertar interés en los fans que se encuentran votando por sus aspirantes favoritas. Si ya sabes a quién apoyar, puedes hacerlo a través de lacasadelosfamososcolombia.com, en donde podrás votar cada cuatro horas, hasta el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p.m.

