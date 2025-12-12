Alejandro Estrada sufrió percance odontológico que lo obligó a irse de urgencias: así quedó

El actor Alejandro Estrada sorprendió a sus seguidores en la tarde del 12 de diciembre al revelarles la urgencia que tuvo tras un accidente en su boca.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

¿Cuál fue el percance que sufrió el actor Alejandro Estrada?

El recordado participante de MasterChef Celebrity les reveló a sus seguidores que tuvo que salir corriendo para donde su odontóloga tras un percance de uno de sus dientes.

Alejandro Estrada se mostró desde el consultorio de su odontóloga, revelando que una de sus muelas se había lesionado, lo cual él describió como un hueco en ella,

Tenía un huequito en una muela.

El actor a modo de broma le expresó a su doctora que este hueco era que tenía la muela 'picha', es decir con caries, sin embargo, la odontóloga dio otro dictamen.

Yo dije que de la muela picha, cuando cambiaron los dientes.

Alejandro Estrada sufrió percance en uno de sus dientes. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

¿Cómo quedó Alejandro Estrada tras percance en uno de sus dientes?

El actor se tomó de buena manera el tema de su imprevisto de una de sus muelas y así se lo transmitió a su doctora, quien contó más detalles de lo que le había pasado a él.

La odontóloga reveló que al actor se le había partido una calza de una de sus muelas y por eso sentía el famoso 'huequito'.

Se partió, no pasa nada.

La especialista le logró ayudar al actor con este imprevisto, asegurándole que era algo de lo más común en las personas que tenían este material en sus dientes.

El actor mostró cómo quedó tras el procedimiento que le hicieron en sus dientes y expresó su felicidad, asegurando que había quedado 'melo'.

Ya quedé melo, gracias mi amor.

Artículos relacionados Talento internacional Ella es Isabel Johansen, la novia colombiana de Erling Haaland, estrella del Manchester City

¿Quién es la pareja del actor Alejandro Estrada?

El actor Alejandro Estrada en los últimos años ha sido noticia también por su vida sentimental, ya que en 2024, fue tendencia por su separación con Nataly Umaña, quien en ese entonces era participante de La casa de los famosos Colombia.

Esta separación fue tema mediático por la forma en que se dieron las cosas, ya que la actriz se metió con un compañero del reality sin estar separada.

Tras este revuelo, el actor conoció a Dominica Duque en MasterChef Celebrity, con quien decidió volverse a dar una oportunidad en el amor, sin embargo, a principios del 2025, la pareja anunció su ruptura dejando claro que fue por mutuo acuerdo.