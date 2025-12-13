Paola Jara reveló foto de Emilia y sorprendió con su gran parecido

El pasado 19 de noviembre, Paola Jara y Jessi Uribe les dieron la gran noticia a sus seguidores de que su esperada hija, Emilia, ya había nacido, al parecer, en horas de la mañana de ese mismo día.

La fecha de nacimiento de la pequeña estaba siendo tan anhelada por los artistas, quienes antes de quedar embarazados, ya habrían hecho varios intentos de poder gestar su primer hijo juntos, hasta que por fin se les dio el milagro.

Desde que nació Emilia, tanto Paola como Jessi, han revelado varios momentos con la pequeña, dejando ver detalles de su carita, pues sus seguidores ansían conocer oficialmente a Emilia.

¿Jessi Uribe y Paola Jara ya dejaron ver el rostro de Emilia?

A través de sus historias en redes sociales, Paola Jara y Jessi Uribe han compartido muchos detalles de su vida como padres, en el caso de la artista, quien es madre primeriza, ha mostrado toda la emoción que siente por tener a su pequeña en los brazos.

Seguidores reaccionan a nueva foto de Emilia publicada por Paola Jara.

Por su parte, Jessi, quien ya tiene otros cuatro hijos mayores, se ha estrenado como si fuera padre la primera vez, pues es un nuevo amor que nació.

Aunque ambos han sido abiertos revelándole a sus seguidores cómo han vivido esta etapa, hasta el momento, han sido discretos con la identidad de Emilia.

¿Paola Jara reveló el rostro de Emilia?

En una de sus últimas historias en Instagram, el pasado viernes 12 de diciembre, Paola Jara reveló una sorprendente foto junto a Emilia, pues mientras ella la sostiene, se ve que la pequeña está tomando su biberón.

Sin embargo, la cantante no dejó ver por completo su cara, porque encima le puso un emoji, pero lo que sí reveló es el gran cabello que tiene la bebé, quien está a días de cumplir su primer mes de nacida.

El detalle de su abundante cabello, fue comparado con la gran cabellera que tiene la artista.

Paola Jara revela tierna imagen de Emilia.

¿Jessi Uribe y Paola Jara se separaron?

La cantante reveló en sus plataformas digitales una foto de Jessi alzando a Emilia, mientras se despiden, pues no es que se hayan separado, es que el artista debe cumplir con sus obligaciones laborales y por eso, debe dejar a su esposa e hija en la casita.

Precisamente, Paola Jara fue quien describió el momento de que Jessi Uribe debía separarse por unos días de su pequeña hija.