Carla Giraldo no se guardó nada y así reaccionó a la llegada de Johanna Fadul a La casa de los famosos Colombia

Tal y como se anunció, este viernes 12 de diciembre se conoció el nombre de la tercera habitante confirmada por el Jefe que hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia

Se trata de Johanna Fadul,quien se unió al grupo de famosos que llegará para poner a temblar la casa más famosa del país.

¿Quién es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras confirmarse su revelación de manera oficial por parte del Canal RCN, la reconocida actriz compartió una publicación en la que dio sus primeras declaraciones respecto a lo que será su participación en el reality de convivencia, dejando un pequeño abrebocas de lo que podrán ver de ella a lo largo de la competencia.

"¿Que en qué me metí?, ¿Que este programa “No es para actores"?, ¿Que la casa de los famosos es para los que “ya no llaman”?, Blah, blah, blah", escribió Johanna en la descripción del post que rápidamente captó la atención de los internautas.

Allí, la también modelo y presentadora no perdió la oportunidad para enviar un mensaje a quienes siempre señalan y hacen comentarios mal intencionados, dejando ver que desde su punto de vista este tipo de personas "anhelarían" ser eso que tanto critican.

Johana Fadul compartió mensaje tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Carla Giraldo a la revelación de Johanna Fadul como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

En la comentada publicación de Fadul, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores, y fue justamente la reacción de Carla Giraldo,quien fiel a su carisma no dudó en mostrarse emocionada por su participación en esta competencia.

"Bienvenida a tu casa", escribió la presentadora del programa que, junto a Marcelo Cesan, será los encargados de acompañar a los participantes cada noche.

Así mismo, la creadora de contenido colombiana recibió decenas de mensajes de apoyo en los que sus más fieles admiradores expresaron sus mejores deseos en este nuevo reto que a está a punto de iniciar y que promete dar mucho de qué hablar.

Carla Giraldo le dio la bienvenida a Johana Fadul a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Johanna, se une a Manuela Gómez y Campanita, quienes recientemente fueron confirmados por el jefe, además, compartirá casa con los participantes que fueron elegidos por votaciones del público, ellos son: Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Eidevin López y Maiker Smith.