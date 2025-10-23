La Liendra reveló cuál es su hábito más raro al comprar zapatos: "No me juzguen"

La Liendra hizo una revelación sobre uno de sus hábitos más particulares, su forma de comprar zapatos, y a través de sus historias en Instagram, contó que cuando entra a una tienda, siempre hace una parada especial en la sección femenina.

Con su sentido del humor, explicó que su talla de calzado es 38 en medidas colombianas, un número más común entre las mujeres, por lo que en muchas ocasiones termina encontrando opciones que también pueden servirle, especialmente cuando se trata de modelos deportivos o de estilo unisex.

¿Por qué La Liendra revisa la sección de mujeres si necesita comprar zapatos?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, aclaró que no se trata de una preferencia estética, sino simplemente de una cuestión de talla, su pie es pequeño en comparación con el promedio masculino, lo que hace que a veces le resulte difícil conseguir modelos de tenis o zapatillas deportivas que le gusten en su número exacto dentro de la sección de hombres.

La Liendra mostró su impresionante colección de tenis. Foto | Canal RCN.

Por eso, cada vez que visita una tienda, decide recorrer la zona femenina para revisar si hay diseños que puedan adaptarse a su estilo y bromeó diciendo que más de una vez ha encontrado pares que incluso combinan mejor con su ropa que los de la sección masculina.

¿Cuál es la obsesión de La Liendra con los zapatos?

La Liendra aprovechó el momento para confesar otra de sus pasiones, su gusto casi obsesivo por los zapatos deportivos, y contó que tiene una amplia colección de tenis de distintas marcas, colores y estilos, y que cada uno tiene un valor sentimental o representa una etapa importante en su vida.

El creador de contenido también mencionó que le gusta cuidar cada par y que, aunque algunos los utiliza a diario, otros los mantiene intactos como parte de su colección. Esta afición, que muchos de sus seguidores ya conocían, se ha convertido en una de sus marcas personales, pues en sus redes suele mostrar los nuevos modelos que adquiere o los outfits que arma con ellos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de La Liendra ante la confesión?

En redes, cientos de usuarios expresaron que no hay nada raro en revisar ambos pasillos si de verdad se ama el calzado, y otros destacaron la autenticidad de La Liendra al hablar de detalles tan personales sin preocuparse por las críticas o estereotipos.

La Liendra confesó por qué siempre termina en la sección de mujeres cuando compra zapatos. Foto | Canal RCN.

Y aunque esta vez la conversación giró en torno a zapatos, su mensaje final fue claro, disfrutar de las pequeñas cosas, ser uno mismo y no dejarse llevar por los prejuicios.