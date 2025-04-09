La Liendra vivió tremendo susto en Nueva York, ¿qué le pasó?

En las últimas horas, Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra se mostró preocupado en redes sociales luego de que, por un descuido, casi perdiera valiosos objetos mientras se encuentra de paso por Estados Unidos.

¿Qué le pasó a La Liendra en Estados Unidos? El influencer preocupó a sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador de contenido acumula millones de seguidores, relató que dejó “tirado” su canguro en las calles de Nueva York, destino en el que se encuentra por estos días.

Mientras iba caminando por la ciudad, el influenciador les contó a los internautas que iba con rumbo hacia el lugar en donde había dejado el bolso, que, segundos después y para su sorpresa, pudo encontrar en el mismo sitio en donde lo había olvidado minutos antes.

“Uy ahí está, gracias nueva york, ahí tengo las pilas, tengo el pasaporte, tengo todo”, dijo La Liendra mientras mostraba desde su celular que, en efecto, ahí se encontraban sus pertenencias.

¿Por qué La Liendra se mostró preocupado en Nueva York?

En medio de su testimonio, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, no pudo ocultar el asombro que le produjo el poder encontrar sus objetos personales, por lo que expresó en repetidas ocasiones su inmensa gratitud con la ciudad.

Así mismo, el generador digital, quiso resaltar su audacia teniendo en cuenta el lugar que eligió para dejar el canguro, “Yo también muy inteligente porque vea donde lo puse, gracias, Dios”, señaló.

La Liendra y el descuido que tuvo en Nueva York. Foto | Canal RCN.

¿Es verdad que La Liendra confirmó su retiro de las redes sociales?

Cabe señalar que, hace pocos días el famoso influenciador anunció una pausa en sus redes sociales, hecho que más tarde generó dudas luego de que reapareciera en la publicación de un documental en el Nevado del Tolima.

Ante su repentina aparición, La Liendra fue interrogado por sus seguidores sobre este hecho, pues surgió la duda sobre si su retiro temporal de las redes era verdad o una estrategia de marketing.

La Liendra reveló cómo por un descuido casi pierde sus pertenencias en Nueva York. Foto | Canal RCN.

Frente a la polémica que provocó el tema, el mismo influencer aclaró que era cierto, pues confesó sentirse agotado.

“Era verdad, o sea, quería darme como un descanso porque yo trabajo mucho, a veces digo para qué trabajar tanto y acumular tantas cosas... Entonces, de vez en cuando, me gusta retirarme, jugar play, ir a mi barrio y jugar microfútbol”, dijo en su momento.

Por ahora, todo parece indicar que La Liendra continuará ofreciendo entretenimiento a sus seguidores, pues así lo demuestran sus recientes historias en Nueva York.