Lionel Messi rompió en llanto en su último partido en Argentina por Eliminatorias | VIDEO

El capitán de Argentina, Messi, no pudo contener las lágrimas al cantar el himno junto a sus hijos en el que fue su último encuentro en su país.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lionel Messi rompió en llanto en partido con Argentina
Lionel Messi tuvo emotiva despedida en el Monumental. (AFP: Luis ROBAYO)

La jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 tenía reservado un capítulo especial en Buenos Aires en el partido entre Argentina vs. Venezuela en el Monumental, en el que se supone fue el último de Lionel Messi en su país.

¿Cómo reaccionó Lionel Messi al salir a la cancha en su último partido en Argentina?

El astro argentino, Lionel Messi, fue convocado por Lionel Scaloni para las dos últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial pese a ya estar clasificados para la próxima cita mundialista.

La convocatoria de Messi tenía un aire especial ya que esta sería al parecer su última convocatoria en lo que respecta a unas Eliminatorias Sudamericanas.

Ante esto, miles de aficionados colmaron las tribunas del Monumental para acompañar a su máximo ídolo en el que sería su último partido en su país por Eliminatorias.

Desde el calentamiento, cada movimiento de Messi fue ovacionado, y la emoción se hizo más intensa cuando se escuchó el himno nacional, momento en el que Messi estuvo acompañado por sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Lionel Messi lloró en su último partido en Argentina
Lionel Messi rompió en llanto en su último partido en Argentina. (AFP: Luis ROBAYO)

El emotivo video de Lionel Messi en su último partido con Argentina en su país por Eliminatorias

Más de 80.000 personas se pusieron de pie en el Monumental de Argentina para entonar el Himno Nacional de Argentina en el partido contra Venezuela.

En este momento las cámaras enfocaron al '10' de Argentina, quien no pudo aguantar las lágrimas en sus ojos ante este especial momento y ante las voces de los miles de espectadores.

Messi llenó de sentimientos encontrados decidió apoyarse en sus hijos a quienes abrazó durante todos los actos protocolares y fueron su motivación despedirse por todo lo alto de los miles de hinchas que lo fueron a ver al Monumental.

¿Lionel Messi va a jugar la Copa Mundial de 2026 con Argentina?

La Selección Argentina visitará a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 el próximo 9 de septiembre, partido que podrás ver por la App del Canal RCN.

Messi culminará su participación con su selección en Eliminatorias en este partido de visitante, pero surge la duda si llegará para el Mundial 2026.

Aunque el futbolista no tiene asegurado su presencia en la próxima cita mundialista a sus 38 años, se cree que desde que siga jugando con continuidad el técnico Scaloni lo llevará para ser el líder del equipo y darle una despedida por todo lo alto de la 'Albiceleste'.

