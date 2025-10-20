Reconocido cantante de rock en español sufrió una aparatosa caída durante su show en México

Cuarteto de Nos subió al escenario ante un público que agotó todas las entradas en México, el grupo uruguayo, conformado por Roberto Musso, Álvin Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero, presentó su gira Puertas, inspirada en su más reciente álbum, y también generaron preocupación tras sufrir un inesperado accidente.

¿Cómo se vivió la primera parte del concierto de Cuarteto de Nos en México?

El público celebró el regreso de una de las bandas más queridas del rock en español, y los asistentes no tardaron en dejarse llevar por clásicos como El hijo de Hernández y Ya no sé qué hacer conmigo, temas que desataron un montón de emociones y nostalgia colectiva.

Roberto Musso mostró su característico humor, declarando que no estaban viviendo un concierto cualquiera, sino lo que él llamó “un maldito show” haciendo referencia a la cantidad de emociones que estaban viviendo esa noche.

¿Qué sucedió con el accidente de Roberto Musso?

Durante el concierto, Roberto Musso tropezó y cayó del escenario en medio de luces, humo y confeti, por lo que la banda tuvo que detener el concierto, mientras el público, preocupado, encendía las linternas de sus celulares iluminando todo el escenario.

La gira Puertas de Cuarteto de Nos recorre Latinoamérica con una propuesta audiovisual impactante y mensajes sobre la manipulación mediática. (Foto: Freepik)

El bajista Santiago Marrero tomó el micrófono para anunciar que Musso estaba bien, solo con leves raspones, y volvió al escenario con una sonrisa, demostrando profesionalismo, humor y una energía que conquistó aún más al público.

¿Qué hizo tan especial el concierto del Cuarteto de Nos?

Roberto Musso abordó la manipulación mediática y la puesta en escena fue un despliegue audiovisual sorprendente con luces sincronizadas, pantallas envolventes y una conexión constante con los asistentes que no dejaron de saltar, cantar y aplaudir durante todo el concierto.

A pesar del susto, Roberto Musso bromeó con el público y demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del rock en español. Foto Freepik

Lo que en muchos fue la nostalgia de recordar los momentos de juventud en los que le rock tomaba el protagonismo.