Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Reconocido cantante de rock en español sufrió una aparatosa caída durante su show en México

El líder de Cuarteto de Nos, Roberto Musso, sufrió una caída en pleno show en México, pero su regreso al escenario con humor conmovió al público.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
A pesar del susto, Roberto Musso bromeó con el público y demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del rock en español.
A pesar del susto, Roberto Musso bromeó con el público y demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del rock en español. Foto Freepik

Cuarteto de Nos subió al escenario ante un público que agotó todas las entradas en México, el grupo uruguayo, conformado por Roberto Musso, Álvin Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero, presentó su gira Puertas, inspirada en su más reciente álbum, y también generaron preocupación tras sufrir un inesperado accidente.

Artículos relacionados

¿Cómo se vivió la primera parte del concierto de Cuarteto de Nos en México?

El público celebró el regreso de una de las bandas más queridas del rock en español, y los asistentes no tardaron en dejarse llevar por clásicos como El hijo de Hernández y Ya no sé qué hacer conmigo, temas que desataron un montón de emociones y nostalgia colectiva.

Roberto Musso mostró su característico humor, declarando que no estaban viviendo un concierto cualquiera, sino lo que él llamó “un maldito show” haciendo referencia a la cantidad de emociones que estaban viviendo esa noche.

Artículos relacionados

¿Qué sucedió con el accidente de Roberto Musso?

Durante el concierto, Roberto Musso tropezó y cayó del escenario en medio de luces, humo y confeti, por lo que la banda tuvo que detener el concierto, mientras el público, preocupado, encendía las linternas de sus celulares iluminando todo el escenario.

La gira Puertas de Cuarteto de Nos recorre Latinoamérica con una propuesta audiovisual impactante y mensajes sobre la manipulación mediática.
La gira Puertas de Cuarteto de Nos recorre Latinoamérica con una propuesta audiovisual impactante y mensajes sobre la manipulación mediática. (Foto: Freepik)

El bajista Santiago Marrero tomó el micrófono para anunciar que Musso estaba bien, solo con leves raspones, y volvió al escenario con una sonrisa, demostrando profesionalismo, humor y una energía que conquistó aún más al público.

Artículos relacionados

¿Qué hizo tan especial el concierto del Cuarteto de Nos?

Roberto Musso abordó la manipulación mediática y la puesta en escena fue un despliegue audiovisual sorprendente con luces sincronizadas, pantallas envolventes y una conexión constante con los asistentes que no dejaron de saltar, cantar y aplaudir durante todo el concierto.

A pesar del susto, Roberto Musso bromeó con el público y demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del rock en español.
A pesar del susto, Roberto Musso bromeó con el público y demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas del rock en español. Foto Freepik

Lo que en muchos fue la nostalgia de recordar los momentos de juventud en los que le rock tomaba el protagonismo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica. Karol G

Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Verónica Giraldo compartió un video donde Karol G y su hermana Jessica cantan juntas, mostrando la conexión y el talento que une a las Giraldo.

Ronaldinho lanzó su nuevo álbum musical: “Bruxaria 051” Deportes

Ronaldinho sorprendió con Bruxaria 051, su nuevo proyecto tras el fútbol: “La magia es real”

Ronaldinho lanzó su álbum “Bruxaria 051”, una propuesta que une rap, funk y su esencia brasileña.

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

Shakira y Beéle habían generado controversia luego de publicar un video en el que se dejaban ver juntos ¡La razón dejó en shock a todos!

Lo más superlike

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo Talento nacional

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo

Daniela Álvarez se lloró al hablar de su expareja Lenard Vanderaa y rompió el silencio sobre rumores en redes sociales.

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron Talento nacional

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?