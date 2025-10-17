Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura de León rompió el silencio sobre su supuesta ruptura con Salomón Bustamante

Laura de León se pronunció sobre la supuesta confirmación de una ruptura con Salomón Bustamante.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Laura de León y Salomón Bustamante
Laura de León respondió inquietud sobre Salomón Bustamante/Canal RCN

La actriz Laura de León rompió el silencio sobre su supuesta separación con el presentador Salomón Bustamante.

¿Por qué se ha rumorado una ruptura con Laura de León?

Desde hace varias semanas se ha especulado sobre una posible ruptura entre la actriz Laura de León y el presentador Salomón Bustamante debido a que no se les ha vuelto a ver juntos.

Laura de Leó sobre su relación con Salomón

Además de que tras los rumores irónicas respuestas de Salomón Bustamante en redes sociales hicieran pensar a muchos que sí habían terminado.

Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado directamente a dichos rumores hasta ahora.

¿Qué dijo Laura de León sobre su supuesta ruptura con Salomón Bustamante?

La actriz no ha parado de ser cuestionada por sus fanáticos sobre su matrimonio con el presentador y ante la insistencia de muchos decidió romper el silencio al respecto.

Laura de León habla de Salomón

La cartagenera reaccionó a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de y medio de seguidores, con un video en el que se refirió sobre el tema, aunque no confirmó ni desmintió la información.

"A la pregunta demasiado recurrente que dice que 'terminaste con Salo', eso dicen los medios de comunicación de este país por todos lados y si ellos lo dicen qué te puedo decir yo... eso es lo que consumimos", expresó.

Con su respuesta varios internautas reaccionaron al respecto, donde la mayoría indicaron que con dicha respuesta estaría dejando claro que los rumores no son ciertos y que ella seguiría con el presentador.

Tras su publicación, sus fanáticos le siguen pidiendo que aclara dicha información, pues ella es quien hizo pública su relación.

Otros la han defendido detallando que no tiene por qué dar explicaciones al respecto.

Mientras tanto, la actriz sigue entreteniendo a sus miles de seguidores en redes sociales con su contenido sobre sus entrenamientos físicos, su vida en familia, parte de su estilo de vida y sus proyectos. Además de abrir su corazón con ciertos detalles importantes para ella como la partida de su madre, a quien recordó recientemente tras cumplirse dos años de su doloroso fallecimiento.

