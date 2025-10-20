Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así respondió Bella Hadid a las críticas por haber ignorado a Karol G en Victoria's Secret y en redes

Bella Hadid sorprendió al responder de forma inesperada a las críticas por ignorar a Karol G en redes y en Victoria’s Secret.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Bella Hadid responde a las críticas por haber ignorado a Karol G en redes y en Victoria´s Secret Fashion
Bella Hadid cansada de las críticas por haber ignorado a Karol G en redes y en Victoria´s Secret, decidió pronunciarse. (Foto Izquierda: Sameer AL-DOUMY / AFP | Foto Derecha: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

La modelo estadounidense Bella Hadid cansada de las críticas tras haber ignorado a Karol G en redes y en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, decidió responder de una forma muy particular.

¿Qué pasó entre Bella Hadid y Karol G?

Luego de que el Victoria's Secret Fashion Show se llevara a cabo en Nueva York con éxito, la modelo americana Bella Hadid decidió compartir en su cuenta de Instagram un video de su desfile mientras la cantante colombiana Karol G interpretaba de fondo su canción 'Ivonny Bonita'.

No obstante, le llovieron críticas debido a que la joven de 29 años decidió omitir el audio original y reemplazarlo por una canción de la artista canadiense Tate McRae.

De igual manera, las críticas se basaron por varios usuarios donde afirmaban que a su salida a la pasarela, ignoró por completo a la artista paisa quien trató de interactuar con ella mientras interpretaba este exitoso tema de su más reciente álbum 'Tropicoqueta'.

Bella Hadid responde a las críticas por haber ignorado a Karol G en redes y en Victoria´s Secret Fashion
Bella Hadid recibió miles de críticas tras haber publicado un video de su desfile omitiendo el audio original donde cantaba Karol G. (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿Cómo respondió Bella Hadid a las críticas por haber ignorado a Karol G en redes y en el Victoria's Secret Fashion?

Para sorpresa de muchos, Isabella Khair Hadid, reconocida en el mundo de la moda como Bella Hadid, decidió publicar un carrete de fotos y videos de su paso por el desfile, esta vez utilizando la canción de la paisa que había omitido, con el fin de poner fin a las críticas que había recibido en redes sociales.

En las imágenes compartidas, la modelo luce un elegante atuendo blanco de dos piezas adornado con detalles plateados colgantes y las icónicas alas que distinguen a las modelos de Victoria’s Secret.

¿Qué opiniones recibió Bella Hadid tras su publicación, donde incluyo la canción de Karol G?

Varios de sus seguidores y algunos usuarios no dudaron en referirse en medio de los comentarios para afirmar que la canción de 'Ivonny Bonita' sin duda la describía muy bien a ella y que fue un error haberla omitido en su anterior publicación.

Otros, por su parte, dejaron ver su molestia manifestando que la modelo solo habría puesto la publicación por presión social y no porque le agradara la música de 'La Bichota'.

Con esto, Bella puso fin a las críticas de manera elegante, mientras que Karol G, a través de sus historias, celebró el éxito del desfile y agradeció la oportunidad de haber formado parte de este icónico evento.

Bella Hadid responde a las críticas por haber ignorado a Karol G en redes y en Victoria´s Secret Fashion
Karol G durante su desfile en el Victoria´s Secret Fashion Show 2025. (Foto: Angela Weiss / AFP)
