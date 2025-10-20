Así respondió Bella Hadid a las críticas por haber ignorado a Karol G en Victoria's Secret y en redes

La modelo estadounidense Bella Hadid cansada de las críticas tras haber ignorado a Karol G en redes y en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, decidió responder de una forma muy particular.

¿Qué pasó entre Bella Hadid y Karol G?

Luego de que el Victoria's Secret Fashion Show se llevara a cabo en Nueva York con éxito, la modelo americana Bella Hadid decidió compartir en su cuenta de Instagram un video de su desfile mientras la cantante colombiana Karol G interpretaba de fondo su canción 'Ivonny Bonita'.

No obstante, le llovieron críticas debido a que la joven de 29 años decidió omitir el audio original y reemplazarlo por una canción de la artista canadiense Tate McRae.

De igual manera, las críticas se basaron por varios usuarios donde afirmaban que a su salida a la pasarela, ignoró por completo a la artista paisa quien trató de interactuar con ella mientras interpretaba este exitoso tema de su más reciente álbum 'Tropicoqueta'.

Bella Hadid recibió miles de críticas tras haber publicado un video de su desfile omitiendo el audio original donde cantaba Karol G. (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿Cómo respondió Bella Hadid a las críticas por haber ignorado a Karol G en redes y en el Victoria's Secret Fashion?

Para sorpresa de muchos, Isabella Khair Hadid, reconocida en el mundo de la moda como Bella Hadid, decidió publicar un carrete de fotos y videos de su paso por el desfile, esta vez utilizando la canción de la paisa que había omitido, con el fin de poner fin a las críticas que había recibido en redes sociales.

En las imágenes compartidas, la modelo luce un elegante atuendo blanco de dos piezas adornado con detalles plateados colgantes y las icónicas alas que distinguen a las modelos de Victoria’s Secret.

¿Qué opiniones recibió Bella Hadid tras su publicación, donde incluyo la canción de Karol G?

Varios de sus seguidores y algunos usuarios no dudaron en referirse en medio de los comentarios para afirmar que la canción de 'Ivonny Bonita' sin duda la describía muy bien a ella y que fue un error haberla omitido en su anterior publicación.

Otros, por su parte, dejaron ver su molestia manifestando que la modelo solo habría puesto la publicación por presión social y no porque le agradara la música de 'La Bichota'.

Con esto, Bella puso fin a las críticas de manera elegante, mientras que Karol G, a través de sus historias, celebró el éxito del desfile y agradeció la oportunidad de haber formado parte de este icónico evento.