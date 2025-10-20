Así respondió Bella Hadid a las críticas por haber ignorado a Karol G en Victoria's Secret y en redes
Bella Hadid sorprendió al responder de forma inesperada a las críticas por ignorar a Karol G en redes y en Victoria’s Secret.
La modelo estadounidense Bella Hadid cansada de las críticas tras haber ignorado a Karol G en redes y en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, decidió responder de una forma muy particular.
¿Qué pasó entre Bella Hadid y Karol G?
Luego de que el Victoria's Secret Fashion Show se llevara a cabo en Nueva York con éxito, la modelo americana Bella Hadid decidió compartir en su cuenta de Instagram un video de su desfile mientras la cantante colombiana Karol G interpretaba de fondo su canción 'Ivonny Bonita'.
No obstante, le llovieron críticas debido a que la joven de 29 años decidió omitir el audio original y reemplazarlo por una canción de la artista canadiense Tate McRae.
De igual manera, las críticas se basaron por varios usuarios donde afirmaban que a su salida a la pasarela, ignoró por completo a la artista paisa quien trató de interactuar con ella mientras interpretaba este exitoso tema de su más reciente álbum 'Tropicoqueta'.
¿Cómo respondió Bella Hadid a las críticas por haber ignorado a Karol G en redes y en el Victoria's Secret Fashion?
Para sorpresa de muchos, Isabella Khair Hadid, reconocida en el mundo de la moda como Bella Hadid, decidió publicar un carrete de fotos y videos de su paso por el desfile, esta vez utilizando la canción de la paisa que había omitido, con el fin de poner fin a las críticas que había recibido en redes sociales.
En las imágenes compartidas, la modelo luce un elegante atuendo blanco de dos piezas adornado con detalles plateados colgantes y las icónicas alas que distinguen a las modelos de Victoria’s Secret.
¿Qué opiniones recibió Bella Hadid tras su publicación, donde incluyo la canción de Karol G?
Varios de sus seguidores y algunos usuarios no dudaron en referirse en medio de los comentarios para afirmar que la canción de 'Ivonny Bonita' sin duda la describía muy bien a ella y que fue un error haberla omitido en su anterior publicación.
Otros, por su parte, dejaron ver su molestia manifestando que la modelo solo habría puesto la publicación por presión social y no porque le agradara la música de 'La Bichota'.
Con esto, Bella puso fin a las críticas de manera elegante, mientras que Karol G, a través de sus historias, celebró el éxito del desfile y agradeció la oportunidad de haber formado parte de este icónico evento.