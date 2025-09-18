Bella Hadid generó preocupación entre sus seguidores al publicar imágenes desde hospital

La modelo estadounidense Bella Hadid ha generado inquietud entre sus seguidores al publicar un carrusel de imágenes desde un hospital, donde revela las complicaciones que surgen del Lyme, enfermedad que padece desde hace trece años.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

¿Qué imágenes compartió Bella Hadid desde el hospital?

La modelo de 28 años llevaba semanas sin actividad en redes sociales, lo que incrementó la preocupación de millones de seguidores. El pasado miércoles, 17 de septiembre, Hadid publicó en Instagram una serie de fotografías que la muestran en plena hospitalización.

En el texto que acompaña las imágenes, la modelo escribió:

“Lo siento si siempre desaparezco. Os quiero, chicos”.

Internautas y medios internacionales afirman que, además de aclarar su ausencia, el post busca visibilizar la realidad de quienes conviven con esta enfermedad. La publicación recibió mensajes de apoyo de su hermana Gigi y su madre Yolanda, quien también enfrenta problemas de salud relacionados a la misma enfermedad.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

¿Qué es la enfermedad de Lyme que padece Bella Hadid?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, generalmente transmitida por la picadura de garrapatas infectadas. Los síntomas pueden aparecer entre tres y diez semanas después de la picadura e incluir fiebre, fatiga, dolor articular y alteraciones neurológicas.

La enfermedad de Lyme es una infección causada por una bacteria / (Foto de Freepik)

Según especialistas, si se diagnostica de forma temprana, puede tratarse con antibióticos. Sin embargo, cuando evoluciona sin atención adecuada, puede ocasionar complicaciones graves como: artritis persistente, problemas cardíacos y afectaciones en el sistema nervioso.

Artículos relacionados Melissa Gate Laura G sorprende en redes al publicar foto junto a Melissa Gate: "El junte que estaban esperando"

¿Cómo ha sido el camino de Bella Hadid con la enfermedad?

Bella Hadid fue diagnosticada en 2012 junto a su hermano menor, Anwar Hadid. Desde entonces, ha compartido en diversas ocasiones los desafíos que implica convivir con esta enfermedad. Aunque no ha especificado las razones exactas de su actual ingreso hospitalario, su publicación ha generado diversas reflexiones entre sus fans.

Bella Hadid fue diagnosticada en 2012 / (Foto de AFP)

Actualmente, no existe aún una vacuna comercializada contra esta infección, por ello, los médicos recomiendan revisar la piel luego de realizar actividades al aire libre y acudir al especialista ante cualquier síntoma sospechoso.