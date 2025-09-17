Laura G sorprende en redes al publicar foto junto a Melissa Gate: "El junte que estaban esperando"

Laura González vuelve a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, por compartir una imagen con Melissa Gate, su excompañera de “La Casa de los Famosos Colombia 2025”, con quien tuvo tensiones y momentos que marcaron la última temporada del reality.

¿Qué publicó Laura G junto a Melissa Gate fue tendencia en redes sociales?

La publicación compartida por Laura G, acompañada del mensaje “El junte que estaban esperando”, aumentó la curiosidad de miles de usuarios. En la imagen se aprecia a ambas compartiendo un momento lleno de risas en un lugar con ambiente cálido y moderno, muy distinto al contexto del programa que las unió.

El gesto desató una ola de comentarios en redes sociales, donde seguidores y fanáticos del reality describieron la escena como “algo realmente inesperado” y la interpretaron como una reconciliación.

¿Por qué la foto de Laura G y Melissa Gate llamó la atención en redes sociales?

Los internautas destacan que la relación entre las influencers ha sido, en gran parte, tensa. Al llegar al reality, Laura no dudó en cuestionar el comportamiento de Melissa, afirmando que la fama adquirida dentro del concurso había cambiado su actitud.

Sin embargo, con el paso del tiempo la relación entre ambas pareció relajarse y un gesto que llamó la atención fue cuando Laura le obsequió a Melissa unos tacones de diseñador durante su estancia en el programa. La polémica regresó después de que Juan Moreno, expareja de Laura, reclamara públicamente varias de sus pertenencias.

El detalle que Laura G le dio a Melissa Gate / (Foto de Freepik)

En medio de ese contexto, Gate preguntó en redes si debía devolver esos zapatos para que la modelo pudiera saldar deudas con el empresario, o si podía quedárselos sin temor a que “se los quitaran en la calle”, comentario que generó risas pero también expectativa entre los seguidores.

Aunque la pregunta se hizo viral, Laura no se pronunció sobre el tema y, en cambio, prefirió sorprender a sus fanáticos al mostrar que, pese a las polémicas, su relación con la influencer paisa parece estar en buenos términos, despertando así nuevas especulaciones sobre el futuro de su vínculo fuera del reality.

¿Podría surgir una colaboración entre Laura González y Melissa Gate tras su reencuentro?

Luego de su paso por el reality, las exconcursantes del reality han seguido caminos individuales. Gate, creadora de contenido, modelo y barbera, ha mostrado interés en incursionar en la música urbana y ha manifestado su intención de colaborar con artistas del género. Además, planea convertirse en imagen de marcas de cosméticos y abrir su propia barbería.

Los fans esperan una colaboración entre Laura González y Melissa Gate / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Laura ha consolidado su perfil como modelo, empresaria y creadora de contenido en el ámbito del fitness y estilo de vida. Su crecimiento en la industria del entretenimiento y su papel en distintos proyectos empresariales la han posicionado como una figura versátil.

La publicación de la fotografía, ha creado las sospechas de los internautas sobre un posible proyecto en conjunto. Aunque ninguna de las dos ha confirmado planes específicos, el contexto de sus trayectorias permite que sus seguidores imaginen colaboraciones tanto en el mundo del entretenimiento como en iniciativas comerciales.