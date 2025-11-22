Nicolás Arrieta arremete contra Yeferson Cossio: “Si él quiere, yo le colaboro con eso, soy efectivo”

Lo que parecía un comentario más de Yeferson Cossioterminó desatando una reacción inmediata de Nicolás Arrieta, quien no dudó en cuestionar públicamente la versión del creador de contenido.

Nicolás Arrieta se burla de Yeferson Cossio. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Yeferson Cossio?

El detonante fue la afirmación de Cossio de haber sido “víctima” de un programa de inversiones, el mismo que en su momento llegó a promocionar.

Ante esto, Nicolás Arrieta recordó que desde hace meses venía advirtiendo sobre las presuntas estafas detrás del proyecto y que incluso se infiltró para exponerlo.

Su respuesta fue contundente y generó un efecto inmediato en cientos de internautas que comenzaron a debatir sobre la credibilidad de Cossio.

La publicación de Arrieta no solo cuestionó la postura de Cossio, sino que también se burló de él por caer en sus propios “inventos”.

“Si tiene tanta plata, ¿por qué no le paga a la gente afectada?”, expresó Nicolás Arrieta en su publicación.

Más allá de la controversia, Nicolás Arrieta atraviesa un momento clave en su trayectoria.

¿Nicolás Arrieta estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

Gracias a la votación del público, se convirtió en el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos 2026.

Su ingreso genera expectativa, pues su carácter irreverente y su capacidad para generar controversia lo convierten en uno de los participantes más esperados de la próxima temporada.

En definitiva, la crítica de Nicolás Arrieta a Yeferson Cossio no solo reavivó la discusión sobre los negocios a través de las redes sociales, sino que también dejó entre ver las diferencias que aún existen entre ambos creadores de contenido.

Con su confirmación en La Casa de los Famosos 2026, el creador de contenido se prepara para un año en el que la polémica y el entretenimiento volverán a cruzarse en su camino.

Este respaldo del público evidencia el interés que despierta su figura y la curiosidad por conocer cómo se desenvolverá en un espacio donde la convivencia y las tensiones son parte del formato.

Mientras tanto, el cruce con Yeferson Cossio sigue escalando y los seguidores esperan la respuesta de Cossio.