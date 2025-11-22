Pichingo hizo sorpresiva revelación sobre Jorge Rausch: “Me generaba susto”

Diego Gómez, más conocido como Pichingo, logró una destacada participación en la séptima temporada de MasterChef Celebrity. El comediante entró al Top 10 y fue el último hombre de la competencia.

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

Pichingo quedó muy cerca de la semifinal, pero al final su sazón no convenció a los jurados y debió despedirse de la competencia, aunque con la tranquilidad de haber cumplido una gran labor.

¿Cuál fue la revelación que hizo Pichingo sobre Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity?

El también trovador fue avanzando poco a poco en medio de los retos y demostró siempre que tenía grandes cualidades gastronómicas. Muchas veces sus platos generaron aplausos y elogios de parte de los jurados y sus compañeros.

Pero llegó el momento de la despedida y, tras una gran participación, Pichingo hizo una gran confesión sobre uno de los jurados del programa, más exactamente Jorge Rausch.

El exparticipante, en entrevista con ‘Buen Día, Colombia’, habló de la amistad que nació con el chef bogotano, pero no siempre fue así, de hecho, apenas lo conoció, sintió cierto temor.

“Era al que más miedo le tenía (a Jorge Rausch), lo miraba y me volteaba los ojos. Me generaba un susto impresionante, pero yo llego allá y Rausch era el que me buscaba, me miraba y yo me desmayaba”, recordó el hombre nacido en Granada, Antioquia.

Seguidamente, el trovador relató cómo exactamente nació su amistad con Rausch. El exparticipante descubrió que el chef bogotano no era tan serio como pensaba, al contrario, le buscaba el juego y la broma.

Pichingo y Jorge Rausch se dieron un emotivo abrazo al confirmarse la eliminación del trovador. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

Pichingo se dio cuenta de que a Rausch le gustaba recochar y molestar mucho, lo que le terminó dando confianza para seguirse acercando.

“Hicimos una amistad muy bonita”, manifestó Gómez, quien tuvo un destacado desempeño en la cocina más famosa del mundo.

El comediante se tomó tanta confianza que hasta decidió empezar a imitar a Rausch, así como a Nicolás de Zubiría. Cuando se produjo la eliminación de Pichingo, Rausch no pudo evitar llorar, evidenciado lo mucho que el trovador se había metido en su corazón.

¿Por qué Pichingo siempre tenía un ukelele en MasterChef Celebrity?

Y es que el antioqueño no solo brilló por su carisma y talento para la cocina, sino también por el ukelele que lo acompañó en cada momento de la competencia. Contó el significado de este instrumento musical para él y cómo le ayudó muchas veces a aliviar la tensión que se vivía en medio de los retos.

Si la gente supiera que yo usaba este instrumento (ukelele) para escudarme, para tratar de liberar el estrés… nosotros rompíamos el hielo con la cantadita. Entrabamos cantando y descargábamos todo

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo”

Pichingo habló de los comentarios que recibía en redes sociales y allí confesó que algunas personas le pedían no cantar más, pero otras lo empezaron a apoyar y hasta despertaron gusto por el ukelele.