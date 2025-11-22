Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pichingo causó revuelo al revelar el origen de su apodo gracias a la trova: “Y así me quedé”

Pichingo contó la divertida historia detrás de su apodo y las reacciones que ha generado en otras regiones del país.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Diego Gómez “Pichingo” cuenta cómo inició en la trova
¿Cómo nació la carrera de Pichingo? El trovador revela secretos de su apodo y trayectoria. (Foto: Canal RCN)

Diego Gómez, más conocido como Pichingo, estuvo en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, donde contó su historia como trovador y humanista, además de revelar el origen de su característico apodo.

Artículos relacionados

¿Cómo comenzó Pichingo a hacer trova? Esta es la historia

Luego de su salida de MasterChef Celebrity, el humorista confesó a Johana Velandia en vivo que, durante una entrevista en el Defensor del Televidente, le dijeron que era un “señor tan grosero” porque el programa era familiar.

Resulta que, en Pasto, su apodo tiene un significado con connotación diferente, lo que desató risas en el programa y entre sus seguidores en redes sociales.

Artículos relacionados

“Hay gente que pone problemas por bobadas”, comentó una seguidora. Pichingo, entre risas, añadió que a otros apellidos con connotación similar no les pusieron problema, mientras se burlaba de ellos.

Diego Gómez “Pichingo” cuenta cómo inició en la trova
¿Cómo nació la carrera de Pichingo? El trovador revela secretos de su apodo y trayectoria. (Foto: Canal RCN)

Según contó, su papá, su tío y él eran conocidos como los Pichingos en Granada, Antioquia. “Yo quería llevar el apodo de mi papá, me voy a dedicar al humor y a la trova y quiero llevar el apodo”, aseguró.

Pichingo también reveló que debió ganarse su primer festival de trova para quedarse con el apodo. De 16 participantes, él se quedó con el título.

¿Por qué el apodo de Pichingo genera ola de reacciones en Pasto?

“Me llamo Pichingo y así me quedé”, explicó, agregando que cuando lo presentaban, la gente le daba un doble sentido, lo que se convirtió en una manera de romper el hielo.

Artículos relacionados

Lo que nuevamente generó risas en el estudio y seguían bromeando sobre su apodo, pero en Pasto. Y es que no solo quedó ahí, Pichingo reveló que en redes sociales también muchos seguidores le expresaron el significado en esta región del país.

Lo cierto es que el humorista participó en una de las temporadas más importantes de MasterChef Celebrity Colombia, en la celebración de los 10 años.

Diego Gómez “Pichingo” cuenta cómo inició en la trova
¿Cómo nació la carrera de Pichingo? El trovador revela secretos de su apodo y trayectoria. (Foto: Canal RCN)

Pichingo no solo se ganó el cariño de los televidentes, sino que también destacó en la cocina y llegó al top 6 de la competencia, logrando usar la anhelada filipina. Sin embargo, un pequeño error lo dejó fuera, convirtiéndose en el último hombre en la competencia, dejando la semifinal únicamente con mujeres.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La advertencia de Cami Pulgarín tras la polémica de Blessd y Pirlo Blessd

Cami Pulgarín reaccionó a la polémica entre Blessd y Pirlo: "no jueguen con fuego”

Cami Pulgarín se unió a la conversación al opinar sobre la polémica entre Blessd y Pirlo, y aprovechó para lanzar una advertencia.

Marcelo Cezán sorprende a sus seguidores. Marcelo Cezán

Marcelo Cezán derritió corazones al cantar a dúo con su esposa y mostrar su lado más romántico

Marcelo Cezán y su esposa dejaron ver su conexión a través de la música en un video que generó ternura y admiración en redes.

El tierno audio de Inti que Cazzu compartió y que conquistó a todos sus seguidores Cazzu

Cazzu derritió corazones al publicar tierno audio de su hija, Inti

Cazzu derritió corazones al compartir un tierno audio de su hija Inti con el que dejó ver una de sus facetas más dulces.

Lo más superlike

Nicolás de Zubiría, Valentina Taguado Valentina Taguado

Taguado reaccionó al elevado regaño de Nicolás de Zubiría en la semifinal de MasterChef Celebrity

Valentina Taguado se expresó con sus seguidores y compartió su experiencia tras tenso reto en el que recibió regaño en MasterChef.

Pepe Aguilar sorprendeal referirse así a Christian Nodal durante un almuerzo familiar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar causa revuelo tras comentario ‘despectivo’ a Christian Nodal: Así reaccionó Ángela

Ornella Vanoni murió, según medios italianos, en su casa de Milán. Talento internacional

Murió una de las grandes voces de la música: Laura Pausini le dedicó mensaje

La lección de Greeicy Rendón y Mike Bahía a su hijo sobre el trato a los demás. Greeicy

Greeicy revela una historia de infancia que marcó la forma en que elige a sus parejas

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?