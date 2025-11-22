Pichingo causó revuelo al revelar el origen de su apodo gracias a la trova: “Y así me quedé”
Pichingo contó la divertida historia detrás de su apodo y las reacciones que ha generado en otras regiones del país.
Diego Gómez, más conocido como Pichingo, estuvo en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, donde contó su historia como trovador y humanista, además de revelar el origen de su característico apodo.
¿Cómo comenzó Pichingo a hacer trova? Esta es la historia
Luego de su salida de MasterChef Celebrity, el humorista confesó a Johana Velandia en vivo que, durante una entrevista en el Defensor del Televidente, le dijeron que era un “señor tan grosero” porque el programa era familiar.
Resulta que, en Pasto, su apodo tiene un significado con connotación diferente, lo que desató risas en el programa y entre sus seguidores en redes sociales.
“Hay gente que pone problemas por bobadas”, comentó una seguidora. Pichingo, entre risas, añadió que a otros apellidos con connotación similar no les pusieron problema, mientras se burlaba de ellos.
Según contó, su papá, su tío y él eran conocidos como los Pichingos en Granada, Antioquia. “Yo quería llevar el apodo de mi papá, me voy a dedicar al humor y a la trova y quiero llevar el apodo”, aseguró.
Pichingo también reveló que debió ganarse su primer festival de trova para quedarse con el apodo. De 16 participantes, él se quedó con el título.
¿Por qué el apodo de Pichingo genera ola de reacciones en Pasto?
“Me llamo Pichingo y así me quedé”, explicó, agregando que cuando lo presentaban, la gente le daba un doble sentido, lo que se convirtió en una manera de romper el hielo.
Lo que nuevamente generó risas en el estudio y seguían bromeando sobre su apodo, pero en Pasto. Y es que no solo quedó ahí, Pichingo reveló que en redes sociales también muchos seguidores le expresaron el significado en esta región del país.
Lo cierto es que el humorista participó en una de las temporadas más importantes de MasterChef Celebrity Colombia, en la celebración de los 10 años.
Pichingo no solo se ganó el cariño de los televidentes, sino que también destacó en la cocina y llegó al top 6 de la competencia, logrando usar la anhelada filipina. Sin embargo, un pequeño error lo dejó fuera, convirtiéndose en el último hombre en la competencia, dejando la semifinal únicamente con mujeres.
