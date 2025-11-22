Influenciador asegura ser el nuevo “agropecuario” que busca conquistar a Aida Victoria

El reconocido influenciador JH de la Cruz sorprendió a sus cientos de seguidores al asegurar que desbancaría a Juan David Tejada. Según él, ahora sería el nuevo “agropecuario” de Colombia y tendría la intención de conquistar a la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

¿JH de la Cruz busca conquistar a Aida Victoria Merlano como su “agropecuario”?

En las últimas horas se volvió viral un llamativo video en el que el reconocido creador de contenido JH de la Cruz hace un inesperado anuncio, lanzando además una indirecta a Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano confirmaron su ruptura semanas después del nacimiento de su hijo Emiliano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)

En el video, se puede ver al joven influenciador arriba de un caballo, con su cinturón de boxeo obtenido en su más reciente velada, mientras afirma que de ahora en adelante será catalogado como el nuevo “agropecuario” de Colombia, desbancando al exesposo de la barranquillera.

Así mismo, JH no dudó en asegurar que va directo por Aida Victoria Merlano, mientras presume la gran cantidad de caballos que supuestamente tendría bajo su poder.

"Hey! Yo soy el nuevo agropecuario de los agropecuarios de Colombia. Que se coja duro Aida de las Aida's. Todos estos son mis caballos.”

Sin embargo, vale la pena aclarar que las afirmaciones de JH sobre Aida Victoria Merlano y el agropecuario serían solo una broma del momento, ya que los ejemplares no le pertenecen y no tenía realmente pensado conquistar a la influenciadora.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y el agropecuario?

Vale la pena destacar que actualmente Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ‘el agropecuario’ rompieron todo tipo de relación y únicamente se limitan a temas relacionados a su hijo en común.

Aida Victoria Merlano ahora es mamá soltera | Foto del Canal RCN.

Pues según revelaron ambas personalidades en medio de un rifirrafe en redes sociales, la relación se habría tornado tormentosa debido a que el hombre no habría sido suficiente apoyo para la influenciadora durante su gestación y posterior nacimiento de su bebé.

Actualmente ambas figuras públicas se han mantenido al margen de los escándalos, pese a que el hombre continuaría lanzando puyas a la influenciadora, quien estaría haciendo caso omiso a la situación.