Karina García sorprende a su entrenador por su cumpleaños y comparan al hombre con Blessd

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 5 millones de seguidores, la famosa y controversial creadora de contenido paisa Karina García reveló una interesante sorpresa que le hizo a Daniel Holguín, su entrenador de boxeo, quien la está preparando para el enfrentamiento que tiene en el ring con la también influencer mexicana Karely Ruíz.

Y es que Karina, al estar reunida con este deportista, le pidió el favor de cerrar los ojos para entregarle la sorpresa, la cual estaba envuelta en una bolsa de la marca de ropa donde la compró. Cuando el hombre cerró los ojos, Karina mostró cómo le entregó la bolsa en sus manos y el gesto del hombre al verla.

Así entrena Karely Ruiz para su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el regalo de Karina García a su entrenador?

Se trató de una sudadera negra que tenía estampada a los lados algunas figuras muy llamativas y hasta algunas líneas de tela reflectiva de color plateada. El hombre se midió las prendas y Karina celebró por cómo se le veían.

Cuando él agradeció, además, la paisa terminó recalcándole a Daniel que ahora tenía que trabajar fuerte por hacerle ganar el enfrentamiento y él, a modo de broma, se lavó las manos al no comprometerse con ello.

¿Por qué dicen que el entrenador de Karina García se parece a Blessd?

Los comentarios en el video que ya se hizo viral al ser compartido por algunas cuentas de chismes, se enfocan en lo linda persona que es Karina con quienes le ayudan.

No obstante, también hubo mensajes muy curiosos del físico del entrenador, pues algunos consideras que sus facciones del rostro se parecen mucho a las del cantante urbano conocido como Blessd, expareja, justamente de Karina.

Este tipo de comentarios también aclaran que el parecido sería más evidente si el entrenador no fuera tan grande, pues dicen específicamente que es como Blessd, pero con unos kilitos de más.

Recordemos que Karina tuvo una fuerte polémica con la relación que tuvo con el artista urbano, pues el hombre, al parecer, estaba con ‘La Suprema’ cuando se involucró con Karina, por lo que ella habría figurado más como una amante que como una novia.