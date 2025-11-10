Melissa Gate es fuertemente criticada por enviar supuesta indirecta al hijo de Karina García

En su cuenta oficial de Instagram con varios cientos de miles de seguidores, la famosa y controversial creadora de contenido colombiana y chica reality conocida como Melissa Gate ha estado revelando una serie de videos que genera varias emociones en sus seguidores y el resto de los internautas: como gracia, desconcierto y hasta indignación.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate le 'cantó la tabla' a Yina Calderón: volvió la rivalidad de La casa de los famosos

¿Por qué Melissa Gate ha dado de qué hablar en sus últimos videos?

Y es que últimamente parece que uno de los tipos de contenido que está haciendo la influencer tiene que ver con unos bebés de juguete con los que bromea diciendo que son sus nuevos hijos.

En un anterior video, por ejemplo, Melissa había dicho que estaba con su hija ‘Antonella’, nombre que decidió ponerle al juguete’, y que por esa maternidad estaba alejada de las redes, haciendo énfasis en que estaba bien.

No obstante, ahora surgió un nuevo clip que ha indignado aún más a la audiencia digital por tratarse de una indirecta para Valentino, el pequeño hijo de su rival en La casa de los famosos Colombia, Karina García.

Melissa Gate sorprendió con mensaje en sus redes. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Por qué dicen que Melissa Gate se metió con el hijo de Karina García?

Gate aparece con el muñeco en sus manos y su hombro (como si le fuera a sacar gases), diciendo que le está buscando un nombre a ese bebé y mencionando que le gustaría ponerle el nombre que usan las mujeres que prestan servicios cuestionables para sus hijos, dando a entender, para algunos, que Karina García trabaja en ese tipo de servicios.

“Le voy a poner Maximiliano o Valentino, así como hijo de pr3p4go. Nombres de hijos de pr3p4go: Maximiliano, Valentino” dice la influencer.

Una de las amigas que está con Melissa al momento de grabar ese video parece regañarla detrás de cámaras por su atrevimiento, que seguramente la podría meter en una nueva polémica, y ella da a entender que es normal lo que está diciendo porque ese tipo de mujeres ponen en su descripción de redes: “mamá de Maximiliano o de Valentino”.

Artículos relacionados Emiro Navarro ¿Indirecta para Yina Calderón? Emiro, Melissa y Camilo cantan a todo pulmón en redes

Las críticas hacia la influencer por estos comentarios no se dieron a esperar y los internautas le pidieron que no se metiera con los niños, ya que no tienen nada que ver con los problemas de adultos. Además, le recordaron a su hijo Juan José, reiterando una de las críticas con las que más la señalan: que ella “lo abandonó”, al darle la custodia al papá.