Epa Colombia embarazada: su prometida recordó este emotivo momento con tierno video

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, enterneció en las últimas horas al compartir un emotivo recuerdo en el que recopiló los momentos más importantes del primer embarazo de la empresaria, quien actualmente se encuentra privada de la libertar a causa de delitos cometidos durante las protestas nacionales del 2019.

¿Cómo fue el emotivo recuerdo del embarazo de Epa Colombia que su prometida compartió?

El pasado lunes 13 de octubre Karol Samantha sorprendió a los internautas al compartir por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un emotivo video en el que recopiló una serie de fotografías y videos grabados a lo largo del embarazo de su primera hija, Daphne Samara.

Prometida de Epa Colombia publicó sentido mensaje sobre la influenciadora. (Foto de Buen día, Colombia).

En el audiovisual se aprecia cómo la pancita de la empresaria iba creciendo con el paso de los días, además de ecografías y momentos especiales como su baby shower. También incluye material dedicado por completo al nacimiento de la pequeña.

“Siempre fuiste, eres y serás una hija muy anhelada por tus mamis”, se lee junto al tierno video compartido por la prometida de Epa Colombia.

El emotivo recuerdo del embarazo de la reconocida pareja generó todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes conmovidos por su contenido y conociendo el contexto actual que vive la pareja dedicaron emotivos mensajes llenos de admiración.

¿Por qué Epa Colombia está privada de la libertad?

Vale la pena recordar que Epa Colombia actualmente se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros en Bogotá, donde fue trasladada con el fin de mejorar sus condiciones tras sufrir varios percances con otras reclusas en la cárcel de mujeres el Buen Pastor.

Karol Samantha sorprendió con tierna foto de Epa Colombia y su pequeña. (Foto Canal RCN).

Epa Colombia fue condenada a cinco años y dos meses de prisión tras cometer delitos como daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público y la instigación a delinquir con fines terroristas.

Actualmente la joven logró un acuerdo con TransMilenio, la empresa afectada directamente por sus actos en 2019. Sin embargo, hasta el momento no ha sido aprobado por un juez para que este se haga efectivo.