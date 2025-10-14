¿Emiro Navarro estará en un nuevo reality de convivencia? El influencer respondió

Después de que participó en La casa de los famosos Colombia 2025, Emiro Navarro logró no solo obtener reconocimiento local, sino que se expandió a nivel internacional.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Por qué Emiro Navarro brilla internacionalmente?

En diferentes oportunidades han invitado a Emiro Navarro al conocido matutino de Hoy día, de la cadena internacional de habla hispana Telemundo; allí se ha llevado literalmente el show.

Con su característica forma de ser y su talento para entretener, a la vez que para hacer reír, el influencer costeño ha llamado la atención y da de qué hablar en las distintas plataformas.

Emiro Navarro ganó proyección internacional tras La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Antes de despedirse del mencionado matutino, el joven creador de contenido reveló que está dispuesto a participar en un nuevo reality de convivencia.

¿Emiro Navarro participaría en un nuevo reality?

Emiro llegó a La casa de los famosos Colombia sin saber que el formato transmitido por el Canal RCN iba a darle tanta proyección, así que no descartó la posibilidad de volver a otra producción.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

Uno de los presentadores internacionales cuestionó al influencer sobre si aceptaría entrar a otro reality, ahí Navarro no lo pensó y contestó que sí lo haría, además, señaló que no sería el mismo en esta nueva ocasión, pues aprendió en medio del camino cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia 2025.

"Quiero estar en un nuevo reality, fíjate. Siento que La casa de los famosos Colombia fue una escuela para mí, ya me siento preparado, pero de verdad", confesó Emiro Navarro.

Enseguida, le mencionaron competencia como 'Exatlón' o 'La isla', ambos realities de talla internacional. Entonces, el influenciador de la costa terminó diciendo que estaba preparado para las que sea.

En conclusión, queda por esperar si el creador de contenido se aventura a un nuevo reto siendo parte de un reality en lo que queda de este año o si lo haría para el 2026.

Emiro Navarro quiere participar en un nuevo reality | Foto del Canal RCN.

Emiro Navarro continúa teniendo relevancia, especialmente en TikTok, donde hace transmisiones que son toda una sensación; de hecho, ha estado junto a artistas como J Balvin y Ryan Castro.