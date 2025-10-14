Mamá de B-King enseña la tumba de su hijo y apunta a la injusticia: "Te arrancó"

Avanza el tiempo luego de que el cantante Byron Sánchez (B-King) fue hallado sin vida en México. Su familia ha sido de las más afectadas con la pérdida del artista, especialmente su mamá Adriana Salazar.

Adriana ha pedido que se esclarezca qué fue lo que sucedió con B-King debido a que el artista arribó a México por temas de trabajo, pero se lo devolvieron sin vida.

¿Cuál fue el desgarrado mensaje de la mamá de B-King con fotografía de su tumba?

Son distintas las manifestaciones que ha hecho Adriana sobre su hijo, siendo una de las más recientes, una fotografía de la tumba días después de la despedida de Byron, además le consignó un sentido mensaje.

B-King fue hallado son vida en México | Foto del Canal RCN.

Adriana Salazar mostró en redes sociales el estado en el que se encuentra el lugar donde está descansado B-King. En la foto es posible observar un espacio lleno de flores, mientras que, conmovió con palabras de agradecimiento por lo que vivió junto a su hijo.

Adicionalmente, mencionó el tema de la injusticia y más detalles que se pueden interpretar.

"Gracias, hijo mío, por tu amor, tu luz y tus sueños. Aunque la injusticia te arrancó de este mundo, sé que tu alma vive en la paz de Dios. Tu energía no muere, solo se transforma en luz eterna. Te dejo ir con amor y gratitud, porque sé que desde el cielo me cuidas. Vida eterna, mi amor... hasta encontrarnos de nuevo", se lee en Instagram.

¿Qué pasó con B-King en México?

Adriana Salazar sigue viviendo el duelo de la pérdida de B-King, su muerte es estremecedora porque el artista había desaparecido y luego fue encontrado en lamentables condiciones.

Junto a Byron Sánchez, fue hallado el DJ Regio Clown, a quien B-King no conocía hasta que llegó a México. En diversas entrevistas, Adriana Salazar se ha preguntado el motivo por el que su hijo fue citado al país centroamericano, ya que no era algo del todo común.

Por el momento, avanza la investigación sobre los hechos y la mamá de B-King espera que tarde o temprano la verdad salga a la luz, sea la que sea.