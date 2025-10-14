Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de B-King enseña la tumba de su hijo y apunta a la injusticia: "Te arrancó"

La señora Adriana Salazar, mamá de B-King, mostró el lugar donde descansa su hijo y lanzó sentido mensaje.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Mamá de B-King enseña la tumba de su hijo y apunta a la injusticia | Foto del Canal RCN y Freepik.

Avanza el tiempo luego de que el cantante Byron Sánchez (B-King) fue hallado sin vida en México. Su familia ha sido de las más afectadas con la pérdida del artista, especialmente su mamá Adriana Salazar.

Adriana ha pedido que se esclarezca qué fue lo que sucedió con B-King debido a que el artista arribó a México por temas de trabajo, pero se lo devolvieron sin vida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el desgarrado mensaje de la mamá de B-King con fotografía de su tumba?

Son distintas las manifestaciones que ha hecho Adriana sobre su hijo, siendo una de las más recientes, una fotografía de la tumba días después de la despedida de Byron, además le consignó un sentido mensaje.

B-King
B-King fue hallado son vida en México | Foto del Canal RCN.

Adriana Salazar mostró en redes sociales el estado en el que se encuentra el lugar donde está descansado B-King. En la foto es posible observar un espacio lleno de flores, mientras que, conmovió con palabras de agradecimiento por lo que vivió junto a su hijo.

Adicionalmente, mencionó el tema de la injusticia y más detalles que se pueden interpretar.

Artículos relacionados

"Gracias, hijo mío, por tu amor, tu luz y tus sueños. Aunque la injusticia te arrancó de este mundo, sé que tu alma vive en la paz de Dios. Tu energía no muere, solo se transforma en luz eterna. Te dejo ir con amor y gratitud, porque sé que desde el cielo me cuidas. Vida eterna, mi amor... hasta encontrarnos de nuevo", se lee en Instagram.

 

¿Qué pasó con B-King en México?

Adriana Salazar sigue viviendo el duelo de la pérdida de B-King, su muerte es estremecedora porque el artista había desaparecido y luego fue encontrado en lamentables condiciones.

Junto a Byron Sánchez, fue hallado el DJ Regio Clown, a quien B-King no conocía hasta que llegó a México. En diversas entrevistas, Adriana Salazar se ha preguntado el motivo por el que su hijo fue citado al país centroamericano, ya que no era algo del todo común.

Artículos relacionados

Por el momento, avanza la investigación sobre los hechos y la mamá de B-King espera que tarde o temprano la verdad salga a la luz, sea la que sea.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre Talento nacional

Valentino Lázaro confesó el difícil momento que atravesó tras la pérdida de su padre: “Estaba mal”

Valentino Lázaro rompió el silencio acerca del difícil momento que vivió en el pasado tras el fallecimiento de su padre.

Daniela Álvarez estará en el Victoria’s Secret Fashion 2025 Daniella Álvarez

Daniella Álvarez brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 junto a Karol G

Daniella Álvarez representará a Colombia en el regreso del icónico desfile de modas de Victoria’s Secret.

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Gloria Mutis envió contundente mensaje a quienes tildan de "brutas" a las reinas de belleza

A través de su cuenta de Instagram, Gloria Mutis, finalista de Miss Universe Colombia, se despachó contra los críticos de los certámenes de belleza.

Lo más superlike

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China

Diferentes clínicas ahora ofrecen grabados en la dentadura y los expertos reaccionan al respecto.

Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer llamado:Kostya Kudo Talento internacional

¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

Patricia Grisales rompió el silencio en sus redes tras clasificar al TOP 10 de MasterChef. MasterChef Celebrity Colombia

Patricia Grisales se pronunció tras clasificar al TOP 10 de MasterChef: “Tengo el corazón lleno”

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá