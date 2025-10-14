Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano se despachó contra Yina Calderón: la tildó de "vacía, payasa" y más

Karen Sevillano no se quedó más callada respecto a lo controversial que es Yina Calderón. "Ella decide hacer el ridículo", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano, Yina Calderón
Karen Sevillano se despachó contra Yina Calderón: la tildó de "vacía, payasa" y más | Foto del Canal RCN.

Aunque Karen Sevillano suele hacer caso omiso y no se refiere a la polémica influencer Yina Calderón, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio.

Karen Sevillana estuvo en el programa 'Qué hay pa'dañar', transmitido por la app del Canal RCN y YouTube, allí mencionó a Yina Calderón.

¿Por qué Karen Sevillano expresó que Yina Calderón está vacía?

Para la caleña, la empresaria de fajas tiene vacíos, a la vez que aprovechó para desahogarse en torno a todo lo que piensa sobre su controversial forma de actuar en las distintas redes sociales.

"Yo siento que Yina tiene problemas serios, siendo lo más honesta posible: lo que creo es que ella tiene muchos vacíos y se anda reflejando en los demás. Entonces, probablemente, en algún momento de su vida ella ha mantenido a un hombre; cuando ella ve que alguien tiene un novio, piensa que la otra persona también lo mantiene", expresó Sevillano.

Karen Sevillano, Yina Calderón
Karen Sevillano no está de acuerdo con Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Lo anterior como reacción cuando en algún momento Yina expresó que Karen mantendría a su novio, el influenciador Neider García.

¿Qué tachó Karen Sevillano sobre la actitud de Yina Calderón?

Las palabras de Sevillano fueron más, puesto que la caleña expresó que ella no es de las creadoras de contenido que se la pasan aclarándole a la empresaria de fajas sobre sus vidas.

Karen Sevillano
Karen Sevillano prefiere ignorar a Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Inclusive, la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2024 dijo que optó por ignorar a Calderón, pese a que la polémica mujer ha hablado en distintos momentos sobre ella.

"Como ella vio que yo no le respondí, dejó las cosas así. No hay nada más patético que un payaso sin público, entonces, no me voy a poner a discutir con Yina, ni a lo que ella se dedica en las redes sociales, porque de tantas cosas que hay por hacer en las redes sociales, ella decide hacer el ridículo", sentenció Karen Sevillano.

En resumen, una vez más, la también presentadora argumentó que no va a enfrentarse con Yina Calderón porque simple y sencillamente no le importa nada sobre la vida de la empresaria.

