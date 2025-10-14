Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Avendaño se va en contra de las hermanas Calderón y enciende la polémica: esto dijo

Sofía Avendaño se refirió a los recientes comentarios de Yina y Juliana Calderón sobre el altercado que tuvieron hace un tiempo.

Ingrid Jaramillo Rojas
Sofía Avendaño estalla contra las hermanas Calderón y desata una nueva polémica
Sofía Avendaño se va con todo contra las hermanas Calderón. (Foto Canal RCN).

Las polémicas que rodean a Yina Calderón y Juliana Calderón parecen no llegar a su fin, pues cada día salen nuevas personalidades en su contra a raíz de los comentarios y afirmaciones que lanzaron durante un en vivo en el programa digital fundado por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Yina y Juliana Calderón sobre Sofía Avendaño?

En un reciente en vivo realizado por medio de la plataforma de video Kick, Yina Calderón tuvo como panelista invitada a su hermana menor, Juliana. Esto, luego de que La Toxi Costeña se retirara de manera temporal para atender asuntos de su carrera musical.

Sofía Avendaño
Sofía Avendaño es modelo y bailarina | Foto del Canal RCN.

Durante la participación de Juliana, las influenciadoras recordaron en tono de burla el altercado que tuvieron con Sofía Avendaño años atrás durante el cumpleaños de la empresaria y DJ Marcela Reyes, en donde la modelo denunció a la menor de las Calderón por haberla agredido en un baño del recito.

Y es que, desde entonces, la tensión entre Sofía Avendaño y las hermanas Calderón no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde cada una ha dado su versión de los hechos. Sin embargo, esta reciente mención reavivó la polémica.

¿Cómo reaccionó Sofía Avendaño a las recientes palabras de Yina y Juliana Calderón?

Luego de pasar varios días alejada de las redes sociales, Sofía Avendaño retomó sus actividades en el mundo digital por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Sofía Avendaño
Sofía Avendaño se encuentra muy activa en redes sociales | Foto de Buen día, Colombia.

Allí, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia pidió a sus fanáticos que la contextualizaran sobre las polémicas que habían ocurrido en los últimos días, llevándose la gran sorpresa de que Yina y Juliana Calderón se habían referido a su polémico encuentro en la fiesta de Marcela Reyes.

Ante esto, Avendaño se refirió a Juliana Calderón como la mujer que tenía un “mach3tazo abdominal”, y a Yina Calderón como la mujer a la que “el cirujano desf1guró”.

