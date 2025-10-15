Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Es oficial: Amaia Montero vuelve a ser la voz de La Oreja de Van Gogh tras 18 años

A través de un comunicado, la legendaria banda española dio a conocer la noticia que emocionó a millones de fans.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Amaia Montero actúa durante el concierto "Voces Solidarias" en Bogotá, Colombia.
Así fue el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Foto | GUILLERMO LEGARIA.

La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más legendarias de las últimas décadas, sorprendió recientemente al anunciar el regreso de Amaia Montero, quien luego de 18 años de estar dedicada a su carrera como solista, volvió a unirse a la agrupación.

¿Por qué Amaia Montero decidió regresar nuevamente a La Oreja de Van Gogh?

El aclamado regreso de la artista fue confirmado a través de un comunicado oficial que la banda compartió en redes sociales en el que dieron a conocer la noticia.

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue ahí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, son las primeras palabras que se pueden leer en la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de ‘Corazones.

De acuerdo con la información que comunicó la banda, su regreso a los escenarios junto a Amaia no será en su totalidad, pues allí también revelaron que Pablo Benega, guitarrista y fundador, ya no hará parte de esta nueva etapa que acaba de iniciar, pues aunque seguirá siendo parte de ‘La Oreja de Van Gogh’, tomó la decisión de no subir más a los escenarios.

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA, el 18 de julio de 2004, en la Ciudad de Panamá.
La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero. Foto | TERESITA CHAVARRIA.

¿Cómo será la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero?

Respecto a este nuevo ciclo que ha iniciado la icónica banda española, el comunicado también hizo énfasis en que su objetivo no solo será revivir sus clásicos, sino también traer nuevas canciones para su público.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

En la grabación que acompañó el texto, se puede apreciar un fragmento de uno de los ensayos de la banda para todo lo que viene en camino, un preámbulo que por su puesto emocionó a millones de fans en todo el mundo que esperan ansiosos poder ver de nuevo a Montero en los escenarios.

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA.
Amaia Montero confirmó su regreso a La Oreja de Van Gogh. Foto | TERESITA CHAVARRIA.
