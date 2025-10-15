Es oficial: Amaia Montero vuelve a ser la voz de La Oreja de Van Gogh tras 18 años

La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más legendarias de las últimas décadas, sorprendió recientemente al anunciar el regreso de Amaia Montero, quien luego de 18 años de estar dedicada a su carrera como solista, volvió a unirse a la agrupación.

¿Por qué Amaia Montero decidió regresar nuevamente a La Oreja de Van Gogh?

El aclamado regreso de la artista fue confirmado a través de un comunicado oficial que la banda compartió en redes sociales en el que dieron a conocer la noticia.

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue ahí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, son las primeras palabras que se pueden leer en la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de ‘Corazones.

De acuerdo con la información que comunicó la banda, su regreso a los escenarios junto a Amaia no será en su totalidad, pues allí también revelaron que Pablo Benega, guitarrista y fundador, ya no hará parte de esta nueva etapa que acaba de iniciar, pues aunque seguirá siendo parte de ‘La Oreja de Van Gogh’, tomó la decisión de no subir más a los escenarios.

La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero. Foto | TERESITA CHAVARRIA.

¿Cómo será la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero?

Respecto a este nuevo ciclo que ha iniciado la icónica banda española, el comunicado también hizo énfasis en que su objetivo no solo será revivir sus clásicos, sino también traer nuevas canciones para su público.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

En la grabación que acompañó el texto, se puede apreciar un fragmento de uno de los ensayos de la banda para todo lo que viene en camino, un preámbulo que por su puesto emocionó a millones de fans en todo el mundo que esperan ansiosos poder ver de nuevo a Montero en los escenarios.