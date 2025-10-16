Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri le hizo advertencia a Yina Calderón previo a su enfrentamiento de boxeo

Andrea Valdiri utilizó recordada frase de Yina Calderón en La casa de los famosos para lanzarle advertencia previo a su enfrentamiento: "¿Qué prefieres?".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Andrea Valdiri lanzó pulla a Yina Calderón
Andrea Valdiri lanzó advertencia a Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Yina Calderón y Andrea Valdiri han estado en el foco mediático en los últimos días por lo que será su enfrentamiento de boxeo.

¿Cuál fue la publicación que hizo Andrea Valdiri previo a su enfrentamiento a Yina Calderón?

Los seguidores de las influenciadoras están expectantes por lo que será su enfrentamiento en el evento de WestCol llamado "Stream Figthers 4" en la capital colombiana.

Tanto Andrea Valdiri como Yina Calderón se han estado mandando fuertes indirectas y mensajes en sus redes sociales que han avivado la tensión entre ambas y sus seguidores.

Precisamente, la creadora de contenido barranquillera le mandó una fuerte indirecta a Yina en la tarde del 16 de octubre en donde compartió un carrusel de fotografías en las que presumió su estado físico y en donde le dejó advertencia a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri le mandó pulla a Yina Calderón. (Foto del Canal RCN)

¿Cuál fue la advertencia de Andrea Valdiri a Yina Calderón?

Andrea Valdiri dejó ver en varias fotografías el gran estado físico con el que llega a su enfrentamiento contra Yina Calderón.

La barranquillera aseguró de manera irónica que su belleza y estilo no tenían nada que ver con sus habilidades y mucho menos demostraban algún tipo de debilidad.

En medio de su mensaje, Andrea arremetió contra Yina Calderón utilizando una de sus frases más icónicas en La casa de los famosos Colombia: "¿Qué prefieres, una verdad que te haga llorar o una mentira que te haga reír?" Frase que salió de su sección "Crudas verdades" junto a La Toxi Costeña.

La sensualid*d no es sinónimo de debilidad. ¿Qué prefieres, una muñequera que te haga llorar o una ga-yina que te haga reír? Faltan dos días machi.


Cabe recordar que Andrea Valdiri se ha mostrado confiado durante todos estos meses previos a su enfrentamiento con Yina Calderón, tanto así que en su momento la retó a enfrentarse sin protección, algo que rechazó la huilense.

¿Cómo ver el enfrentamiento de boxeo de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

El enfrentamiento de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevará a cabo en el Coliseo Medplus en Bogotá este 18 de octubre.

Este se desarrollará en tres rounds para conocer a la ganadora. Cabe resaltar que, ambas contaron con más de cuatro meses para entrenarse y buscar su máximo nivel físico.

El enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri contará con público en vivo y también será transmitido por la plataforma streaming Kick.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN)
