Christian Nodal y Ángela Aguilar aclaran rumores sobre su separación

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos en El Soyate, donde con gestos y palabras confirmaron que su amor sigue intacto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal confirma boda religiosa para el 2026. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Los rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a tomar fuerza en las últimas semanas, especialmente después de la entrevista que el cantante mexicano concedió a la periodista Adela Micha.

Sin embargo, la pareja decidió acallar los rumores mostrándose juntos en un escenario muy especial para la familia Aguilar, el rancho El Soyate, ubicado en Zacatecas.

¿Cómo demostraron Ángel Aguilar y Christian Nodal que continúan juntos?

El icónico lugar, que durante décadas perteneció al legendario Antonio Aguilar y hoy sigue siendo un emblema de la dinastía, fue el escenario donde los dos artistas compartieron momentos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

El pasado lunes 25 de agosto, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al publicar varias imágenes y videos donde aparece cabalgando en uno de los caballos de la familia Aguilar.

Una palmada, una sonrisa y dos palabras bastaron para que Nodal confirmara lo que todos querían saber: su amor por Ángela sigue fuerte.
Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron un tierno momento en El Soyate, rancho emblemático de la familia Aguilar. (Foto Alberto E. Rodriguez / AFP)

La escena más comentada fue una en la que la pareja, entre sonrisas, choca las palma y en el pie de foto escribió un mensaje que dejó sin dudas a sus seguidores sobre el lugar que ocupa su esposa en su vida.

“Te amo, muchas gracias, maestra”. Expresó en sus redes.

Con estas palabras, Christian Nodal no solo reafirmó su amor, sino que también reconoció el aprendizaje y apoyo que ha recibido de Ángela.

¿De dónde surgieron los rumores de distanciamiento entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Los comentarios sobre una posible crisis se originaron tras la entrevista de Christian Nodal, versiones cercanas a la familia señalaron que Ángela no habría estado del todo conforme con lo que se dijo durante la conversación, lo que habría generado malestar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron un tierno momento en El Soyate, rancho emblemático de la familia Aguilar.
Christian Nodal publicó imágenes montando a caballo junto a Ángela, disipando rumores de crisis en su relación.(Foto AFP: Dia Dipasupil).

Un amigo cercano de la cantante comentó que, en su opinión, a Ángela “no le habría gustado” la exposición mediática de ciertos aspectos privados de la relación, aunque aclaró que no fue ella quien se lo dijo directamente.

¿Qué significa este gesto para Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Con este gesto, Christian Nodal no solo defendió públicamente a Ángela, sino que dejó claro que su relación continúa fuerte, a pesar de la presión mediática que los rodea. En lugar de declaraciones extensas o comunicados, eligió un lenguaje diferente para expresarse, el de las imágenes y las palabras simples, cargadas de afecto y apoyo.

