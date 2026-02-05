Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de reconocido cantante y actor tuvo que ser resucitada y recibir múltiples transfusiones

Reconocido actor reveló que su hija nació de forma prematura, fue resucitada y permaneció varios meses en cuidados intensivos.

Claudia Jaramillo Martínez
Hija de reconocido cantante y actor tuvo que ser resucitada y recibir múltiples transfusiones.

Un reconocido actor y cantante reveló en una entrevista uno de los episodios más difíciles de su vida personal: el nacimiento prematuro de su hija, quien tuvo que ser resucitada poco después de llegar al mundo y permanecer durante meses en cuidados intensivos.

El artista contó que la llegada de su hija no ocurrió en la fecha prevista y que todo se dio de manera inesperada, obligándolo a enfrentar una experiencia dolorosa.

¿Quién es el reconocido actor y cantante que reveló que su hija tuvo que ser resucitada?

Se trata de Nick Jonas, cantante y actor estadounidense, quien habló abiertamente sobre el nacimiento de su hija Malti, fruto de su matrimonio con la actriz Priyanka Chopra. En la entrevista, Jonas relató que la pareja esperaba a su hija para el mes de abril, pero recibió una llamada inesperada en la que les informaron que el nacimiento se adelantaría.

Nick Jonas reveló que su hija nació de manera prematura
Nick Jonas reveló que su hija nació de manera prematura.

Nick recordó que Malti nació de manera prematura y en estado crítico. La bebé pesó apenas 765 gramos y tuvo que ser atendida de inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU). Según contó, su hija tuvo que ser resucitada y entubada, ya que presentó serias complicaciones al nacer.

El cantante explicó que Malti nació con una coloración morada, lo que evidenciaba la gravedad de su condición. Durante su estancia en el hospital, la menor requirió múltiples procedimientos médicos, entre ellos varias transfusiones de sangre, necesarias para estabilizar su estado de salud y permitir su recuperación.

Nick Jonas también señaló que el nacimiento de su hija coincidió con uno de los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19. Debido a las restricciones sanitarias, él y Priyanka Chopra tuvieron que organizar turnos de 12 horas para poder acompañar a su hija en el hospital. Esta rutina se mantuvo durante aproximadamente tres meses y medio, tiempo en el que la bebé permaneció bajo estricta supervisión médica.

Con el paso de las semanas, la salud de Malti comenzó a mostrar avances. Nick contó que su hija empezó a ganar peso y a responder positivamente a los tratamientos, lo que finalmente permitió que pudiera salir del hospital y llegar a casa.

Malti, la hija de Nick Jona sy Priyanka Chopra estuvo en cuidados intensivos por tres meses
Malti, la hija de Nick Jonas y Priyanka Chopra estuvo en cuidados intensivos por tres meses.

¿Qué dijo Priyanka Chopra sobre el nacimiento de su hija Malti?

En una entrevista con Vogue en 2023, Priyanka Chopra reveló que su hija nació un trimestre completo antes de lo previsto. La actriz confesó que Malti era “más pequeña que mi mano” y que durante los primeros días no sabía si lograría sobrevivir.

Actualmente, Malti tiene cuatro años y, según han compartido sus padres, se encuentra bien de salud y disfruta de una vida familiar estable junto a Nick Jonas y Priyanka Chopra.

